На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание
10:38 22.08.2025 (обновлено: 10:56 22.08.2025)
На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание
На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание - РИА Новости, 22.08.2025
На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание
Трех человек спасли и 13 эвакуировали при пожаре в строящемся четырехэтажном здании на юго-западе Москвы, возгорание локализовано, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Трех человек спасли и 13 эвакуировали при пожаре в строящемся четырехэтажном здании на юго-западе Москвы, возгорание локализовано, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Происходит загорание в строящемся четырехэтажном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 43, корпус 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, при помощи спасательных устройств спасены три человека, еще 13 были эвакуированы. Принятыми мерами пожар локализован.
На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание

МЧС: на Профсоюзной улице в Москве загорелось строящееся 4-этажное здание

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Трех человек спасли и 13 эвакуировали при пожаре в строящемся четырехэтажном здании на юго-западе Москвы, возгорание локализовано, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Происходит загорание в строящемся четырехэтажном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 43, корпус 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при помощи спасательных устройств спасены три человека, еще 13 были эвакуированы. Принятыми мерами пожар локализован.
Пожар на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
На западе Москвы загорелись два автомобиля
20 августа, 17:21
 
