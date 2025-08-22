https://ria.ru/20250822/pozhar-2036921825.html

На юго-западе Москвы загорелось строящееся здание

Трех человек спасли и 13 эвакуировали при пожаре в строящемся четырехэтажном здании на юго-западе Москвы, возгорание локализовано, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Трех человек спасли и 13 эвакуировали при пожаре в строящемся четырехэтажном здании на юго-западе Москвы, возгорание локализовано, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Происходит загорание в строящемся четырехэтажном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 43, корпус 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, при помощи спасательных устройств спасены три человека, еще 13 были эвакуированы. Принятыми мерами пожар локализован.

