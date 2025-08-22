https://ria.ru/20250822/pozhar-2036916901.html

Пожар вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области

2025-08-22T10:11:00+03:00

ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате отражения удара ВСУ, атаковавшего регион с применением HIMARS и БПЛА, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО "Хаймерс" и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", - написал он.Глава региона отметил, что возгорание полностью ликвидировали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра и личного состава управления МЧС России по Брянской области.По словам Богомаза, в период с 20.00 21 августа до 7.00 22 августа средствами ПВО Минобороны РФ над территорией Брянской области были перехвачены и уничтожены 21 украинский БПЛА.

