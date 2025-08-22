https://ria.ru/20250822/pogoda-2036899833.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T08:20:00+03:00

2025-08-22T08:20:00+03:00

2025-08-22T08:20:00+03:00

общество

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_570c5d42e53423574fd99504728c271b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков. В Новой Москве, а также на юге и востоке Московской области во второй половине дня пройдут дожди. Днем по-прежнему температура ниже климатической нормы, в столице плюс 16 - плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла", - сказал Леус. Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер, его скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20250822/zamorozki-2036899416.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус