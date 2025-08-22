Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.08.2025
08:20 22.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.08.2025
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков. В Новой Москве, а также на юге и востоке Московской области во второй половине дня пройдут дожди. Днем по-прежнему температура ниже климатической нормы, в столице плюс 16 - плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла", - сказал Леус. Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер, его скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
2025
москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Леус: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков. В Новой Москве, а также на юге и востоке Московской области во второй половине дня пройдут дожди. Днем по-прежнему температура ниже климатической нормы, в столице плюс 16 - плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла", - сказал Леус.
Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер, его скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
