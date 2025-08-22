https://ria.ru/20250822/pogoda-2036899833.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидаются в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться приближающимся с юго-запада атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков. В Новой Москве, а также на юге и востоке Московской области во второй половине дня пройдут дожди. Днем по-прежнему температура ниже климатической нормы, в столице плюс 16 - плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла", - сказал Леус. Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер, его скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
