Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/podrostok-2036981948.html
В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат
В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат - РИА Новости, 22.08.2025
В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат
Телефонные мошенники пытались угрозами и обманом заставить 14-летнего подростка из Нижегородской области поджечь военкомат, но мальчик все рассказал полиции,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:20:00+03:00
2025-08-22T14:20:00+03:00
происшествия
нижегородская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:248:2503:1656_1920x0_80_0_0_6ca3811d26122364e332ab680bbfae29.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники пытались угрозами и обманом заставить 14-летнего подростка из Нижегородской области поджечь военкомат, но мальчик все рассказал полиции, сообщает МВД региона. В начале августа в дежурную часть полиции в поселке Шатки поступило сообщение от 14-летнего подростка, который рассказал, что его принуждают поджечь здание местного военного комиссариата. В ходе проверки по заявлению полицейскими установлено, что несколько дней назад юноше поступило сообщение в мессенджере с требованием создать электронную версию медицинской карты, для чего необходимо выслать код, который поступит на телефон. "Мальчик, не заподозрив обмана, передал код, после чего ему поступил звонок в другом мессенджере, якобы от представителя портала "Госуслуг". Звонившая женщина сообщила, что после передачи кода неизвестным лицам на имя его матери оформлен кредит, а деньги переведены на счета вооруженных сил недружественной страны и теперь всей семье мальчика грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении. Звонившая женщина соединила школьника с якобы представителем Росфинмониторинга, который обещал помочь, но только если подросток будет выполнять указания. На протяжении нескольких дней ему необходимо было отправлять видеосообщения в мессенджере о том, что у него все хорошо и что никаких подозрительных звонков ему не поступало. Мальчик пытался игнорировать указания, но в переписке неизвестные угрожали уголовной ответственностью всей семье и требовали постоянно быть на связи и не сообщать близким о звонках и сообщениях. "После продолжительного давления восьмикласснику поступило сообщение о том, что в местном военном комиссариате находится украинец, и, чтобы его задержать, необходимо сфотографировать здание, после чего облить входную дверь бензином и совершить поджог, чтобы человек выбежал на улицу и его задержала полиция", - сообщает ведомство. Мальчик не стал совершать поджог, а сообщил о преступных требованиях в полицию. Позже выяснилось, что займы на родителей мальчика не оформлялись, личный кабинет на портале государственных услуг не взламывался и доступ к нему не был заблокирован.
https://ria.ru/20250227/sud-2001844374.html
https://ria.ru/20250822/prigovor--2036921334.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_4ffcf2436ac3f109719f3e7bceebcdb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат

В Нижегородской области мошенники заставляли подростка поджечь военкомат

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники пытались угрозами и обманом заставить 14-летнего подростка из Нижегородской области поджечь военкомат, но мальчик все рассказал полиции, сообщает МВД региона.
В начале августа в дежурную часть полиции в поселке Шатки поступило сообщение от 14-летнего подростка, который рассказал, что его принуждают поджечь здание местного военного комиссариата. В ходе проверки по заявлению полицейскими установлено, что несколько дней назад юноше поступило сообщение в мессенджере с требованием создать электронную версию медицинской карты, для чего необходимо выслать код, который поступит на телефон.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Суд утвердил 16-летний срок студенту из Москвы за попытку поджечь военкомат
27 февраля, 02:48
"Мальчик, не заподозрив обмана, передал код, после чего ему поступил звонок в другом мессенджере, якобы от представителя портала "Госуслуг". Звонившая женщина сообщила, что после передачи кода неизвестным лицам на имя его матери оформлен кредит, а деньги переведены на счета вооруженных сил недружественной страны и теперь всей семье мальчика грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Звонившая женщина соединила школьника с якобы представителем Росфинмониторинга, который обещал помочь, но только если подросток будет выполнять указания. На протяжении нескольких дней ему необходимо было отправлять видеосообщения в мессенджере о том, что у него все хорошо и что никаких подозрительных звонков ему не поступало. Мальчик пытался игнорировать указания, но в переписке неизвестные угрожали уголовной ответственностью всей семье и требовали постоянно быть на связи и не сообщать близким о звонках и сообщениях.
"После продолжительного давления восьмикласснику поступило сообщение о том, что в местном военном комиссариате находится украинец, и, чтобы его задержать, необходимо сфотографировать здание, после чего облить входную дверь бензином и совершить поджог, чтобы человек выбежал на улицу и его задержала полиция", - сообщает ведомство.
Мальчик не стал совершать поджог, а сообщил о преступных требованиях в полицию. Позже выяснилось, что займы на родителей мальчика не оформлялись, личный кабинет на портале государственных услуг не взламывался и доступ к нему не был заблокирован.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Жителю Алтайского края вынесли приговор за поджог военкомата
Вчера, 10:36
 
ПроисшествияНижегородская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала