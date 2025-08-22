https://ria.ru/20250822/podrostok-2036981948.html

В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат

22.08.2025

В Нижегородской области подростка пытались заставить поджечь военкомат

Телефонные мошенники пытались угрозами и обманом заставить 14-летнего подростка из Нижегородской области поджечь военкомат, но мальчик все рассказал полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники пытались угрозами и обманом заставить 14-летнего подростка из Нижегородской области поджечь военкомат, но мальчик все рассказал полиции, сообщает МВД региона. В начале августа в дежурную часть полиции в поселке Шатки поступило сообщение от 14-летнего подростка, который рассказал, что его принуждают поджечь здание местного военного комиссариата. В ходе проверки по заявлению полицейскими установлено, что несколько дней назад юноше поступило сообщение в мессенджере с требованием создать электронную версию медицинской карты, для чего необходимо выслать код, который поступит на телефон. "Мальчик, не заподозрив обмана, передал код, после чего ему поступил звонок в другом мессенджере, якобы от представителя портала "Госуслуг". Звонившая женщина сообщила, что после передачи кода неизвестным лицам на имя его матери оформлен кредит, а деньги переведены на счета вооруженных сил недружественной страны и теперь всей семье мальчика грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении. Звонившая женщина соединила школьника с якобы представителем Росфинмониторинга, который обещал помочь, но только если подросток будет выполнять указания. На протяжении нескольких дней ему необходимо было отправлять видеосообщения в мессенджере о том, что у него все хорошо и что никаких подозрительных звонков ему не поступало. Мальчик пытался игнорировать указания, но в переписке неизвестные угрожали уголовной ответственностью всей семье и требовали постоянно быть на связи и не сообщать близким о звонках и сообщениях. "После продолжительного давления восьмикласснику поступило сообщение о том, что в местном военном комиссариате находится украинец, и, чтобы его задержать, необходимо сфотографировать здание, после чего облить входную дверь бензином и совершить поджог, чтобы человек выбежал на улицу и его задержала полиция", - сообщает ведомство. Мальчик не стал совершать поджог, а сообщил о преступных требованиях в полицию. Позже выяснилось, что займы на родителей мальчика не оформлялись, личный кабинет на портале государственных услуг не взламывался и доступ к нему не был заблокирован.

