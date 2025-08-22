Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 22.08.2025 (обновлено: 17:22 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/podmoskove-2037009716.html
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин - РИА Новости, 22.08.2025
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин
Тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в Подмосковье, они госпитализированы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:06:00+03:00
2025-08-22T17:22:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037028709_243:0:1152:511_1920x0_80_0_0_4e5c6a059fe82c9f103534a6f20ec46e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в Подмосковье, они госпитализированы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "В коттеджном поселке Бакеево на улице Молодежной произошло ДТП. По предварительной информации, 13-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла, не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении ведомства. В МВД отметили, что в результате наезда две женщины 1974 и 1986 годов рождения получили телесные повреждения, они были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. "По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.
https://ria.ru/20250822/kvadrotsikl-2036996312.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037028709_461:0:1149:516_1920x0_80_0_0_0e12c2e64c20f86d5fc6fb290e612363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин

Тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в Подмосковье

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто происшествия, где тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в коттеджном поселке Бакеево в Подмосковье. 22 августа 2025
Место происшествия, где тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в коттеджном поселке Бакеево в Подмосковье. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место происшествия, где тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в коттеджном поселке Бакеево в Подмосковье. 22 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в Подмосковье, они госпитализированы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
"В коттеджном поселке Бакеево на улице Молодежной произошло ДТП. По предварительной информации, 13-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла, не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении ведомства.
В МВД отметили, что в результате наезда две женщины 1974 и 1986 годов рождения получили телесные повреждения, они были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
"По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского
Вчера, 15:21
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала