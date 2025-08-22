https://ria.ru/20250822/podmoskove-2037009716.html
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в Подмосковье, они госпитализированы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "В коттеджном поселке Бакеево на улице Молодежной произошло ДТП. По предварительной информации, 13-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла, не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении ведомства. В МВД отметили, что в результате наезда две женщины 1974 и 1986 годов рождения получили телесные повреждения, они были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. "По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.
