СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Другие причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года."По информации Bild, в рамках операции Northstream в полную силу продолжается поиск других нарушителей... Предполагается, что некоторые правонарушители из команды, подорвавшей газопровод, могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца", - говорится в публикации издания.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

