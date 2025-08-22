Рейтинг@Mail.ru
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 22.08.2025 (обновлено: 13:29 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/operatsiya-2036969434.html
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают - РИА Новости, 22.08.2025
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают
Другие причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, сообщает немецкая газета Bild... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:26:00+03:00
2025-08-22T13:29:00+03:00
в мире
bild
россия
италия
римини
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Другие причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года."По информации Bild, в рамках операции Northstream в полную силу продолжается поиск других нарушителей... Предполагается, что некоторые правонарушители из команды, подорвавшей газопровод, могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца", - говорится в публикации издания.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/foto-2036913247.html
россия
италия
римини
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, bild, россия, италия, римини, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
В мире, Bild, Россия, Италия, Римини, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают

Bild: операция Northstream продолжается в полную силу

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Другие причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
"По информации Bild, в рамках операции Northstream в полную силу продолжается поиск других нарушителей... Предполагается, что некоторые правонарушители из команды, подорвавшей газопровод, могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца", - говорится в публикации издания.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках"
Вчера, 09:58
 
В миреBildРоссияИталияРиминиДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала