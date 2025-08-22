https://ria.ru/20250822/operatsiya-2036969434.html
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают - РИА Новости, 22.08.2025
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают
Другие причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, сообщает немецкая газета Bild... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:26:00+03:00
2025-08-22T13:26:00+03:00
2025-08-22T13:29:00+03:00
в мире
bild
россия
италия
римини
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Другие причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года."По информации Bild, в рамках операции Northstream в полную силу продолжается поиск других нарушителей... Предполагается, что некоторые правонарушители из команды, подорвавшей газопровод, могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца", - говорится в публикации издания.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/foto-2036913247.html
россия
италия
римини
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, bild, россия, италия, римини, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
В мире, Bild, Россия, Италия, Римини, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
СМИ: операцию по поиску причастных к подрыву "Северных потоков" продолжают
Bild: операция Northstream продолжается в полную силу