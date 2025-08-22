В Мордовии отменили беспилотную опасность

https://ria.ru/20250822/opasnost-2036893737.html

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 1.21 мск, она длилась чуть более пяти часов. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

