https://ria.ru/20250822/opasnost-2036893737.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 22.08.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:46:00+03:00
2025-08-22T06:46:00+03:00
2025-08-22T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 1.21 мск, она длилась чуть более пяти часов. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20250822/bespilotniki-2036889951.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c20e8bafde04605d9ebf3e2c0aa59050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Власти Мордовии отменили беспилотную опасность