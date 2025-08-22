https://ria.ru/20250822/opasnost-2036882368.html

В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

пензенская область

2025

Новости

пензенская область, олег мельниченко