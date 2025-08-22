Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 22.08.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщает правительство региона. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
В Мордовии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщает правительство региона.
"Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
