Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T00:13:00+03:00
2025-08-22T00:13:00+03:00
2025-08-22T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Три вооруженные атаки - на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о гибели двух и ранении 21 гражданского лица, в том числе молодого человека 2008 года рождения, отмечает управление. За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
украина
донецкая народная республика
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
