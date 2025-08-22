Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 22.08.2025
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Три вооруженные атаки - на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о гибели двух и ранении 21 гражданского лица, в том числе молодого человека 2008 года рождения, отмечает управление. За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
украина
донецкая народная республика
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Три вооруженные атаки - на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Поступили сведения о гибели двух и ранении 21 гражданского лица, в том числе молодого человека 2008 года рождения, отмечает управление.
За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
