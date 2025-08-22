https://ria.ru/20250822/obstrel-2036875255.html

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T00:13:00+03:00

2025-08-22T00:13:00+03:00

2025-08-22T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Три вооруженные атаки - на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о гибели двух и ранении 21 гражданского лица, в том числе молодого человека 2008 года рождения, отмечает управление. За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.

https://ria.ru/20250821/pvo-2036872284.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика