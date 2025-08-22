https://ria.ru/20250822/norvegiya-2036973417.html

Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы

Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы - РИА Новости, 22.08.2025

Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы

Формирование новой норвежской бригады вблизи границы России повысит уровень военно-политической напряженности в Арктике, Россия учитывает в своем военном... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:44:00+03:00

2025-08-22T13:44:00+03:00

2025-08-22T13:48:00+03:00

в мире

россия

норвегия

нато

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Формирование новой норвежской бригады вблизи границы России повысит уровень военно-политической напряженности в Арктике, Россия учитывает в своем военном планировании усиление военных возможностей Норвегии и НАТО вблизи Кольского полуострова, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.Министерство обороны Норвегии сообщило в четверг о формировании новой военной бригады в граничащей с Россией области Финнмарк "на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности"."Действительно, 20 августа дислоцированное в приграничной с нашей страной северонорвежской губернии оперативное командование "Финнмарк" было официально преобразовано в одноименную бригаду ВС Норвегии, формирование которой планируется завершить к 2032 году. Со своей стороны, уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - сообщили в дипмиссии в ответ на запрос РИА Новости.По словам дипломатов, осуществляемое норвежскими властями наращивание военного присутствия вблизи общей границы, как и подтягивание в Арктику вооруженных сил других стран НАТО, "происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности в высоких широтах" и обосновывается активно насаждаемым мифом о якобы "более опасной и непредсказуемой России"."Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности. Принятие адекватных ответных мер военно-технического характера относится к компетенции Минобороны России и должным образом учитывается в военном планировании", - подчеркнули в посольстве.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250821/zabor-2036717265.html

https://ria.ru/20250814/posolstvo-2035271471.html

россия

норвегия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, норвегия, нато, арктика