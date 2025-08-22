Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы
Посольство РФ в Норвегии: создание бригады у границы усилит напряженность
Города мира. Осло. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Формирование новой норвежской бригады вблизи границы России повысит уровень военно-политической напряженности в Арктике, Россия учитывает в своем военном планировании усиление военных возможностей Норвегии и НАТО вблизи Кольского полуострова, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.
Министерство обороны Норвегии сообщило в четверг о формировании новой военной бригады в граничащей с Россией области Финнмарк "на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности".
"Действительно, 20 августа дислоцированное в приграничной с нашей страной северонорвежской губернии оперативное командование "Финнмарк" было официально преобразовано в одноименную бригаду ВС Норвегии, формирование которой планируется завершить к 2032 году. Со своей стороны, уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - сообщили в дипмиссии в ответ на запрос РИА Новости.
По словам дипломатов, осуществляемое норвежскими властями наращивание военного присутствия вблизи общей границы, как и подтягивание в Арктику вооруженных сил других стран НАТО, "происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности в высоких широтах" и обосновывается активно насаждаемым мифом о якобы "более опасной и непредсказуемой России".
"Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности. Принятие адекватных ответных мер военно-технического характера относится к компетенции Минобороны России и должным образом учитывается в военном планировании", - подчеркнули в посольстве.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
