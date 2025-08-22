Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 22.08.2025 (обновлено: 13:48 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/norvegiya-2036973417.html
Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы
Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы - РИА Новости, 22.08.2025
Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы
Формирование новой норвежской бригады вблизи границы России повысит уровень военно-политической напряженности в Арктике, Россия учитывает в своем военном... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:44:00+03:00
2025-08-22T13:48:00+03:00
в мире
россия
норвегия
нато
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Формирование новой норвежской бригады вблизи границы России повысит уровень военно-политической напряженности в Арктике, Россия учитывает в своем военном планировании усиление военных возможностей Норвегии и НАТО вблизи Кольского полуострова, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.Министерство обороны Норвегии сообщило в четверг о формировании новой военной бригады в граничащей с Россией области Финнмарк "на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности"."Действительно, 20 августа дислоцированное в приграничной с нашей страной северонорвежской губернии оперативное командование "Финнмарк" было официально преобразовано в одноименную бригаду ВС Норвегии, формирование которой планируется завершить к 2032 году. Со своей стороны, уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - сообщили в дипмиссии в ответ на запрос РИА Новости.По словам дипломатов, осуществляемое норвежскими властями наращивание военного присутствия вблизи общей границы, как и подтягивание в Арктику вооруженных сил других стран НАТО, "происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности в высоких широтах" и обосновывается активно насаждаемым мифом о якобы "более опасной и непредсказуемой России"."Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности. Принятие адекватных ответных мер военно-технического характера относится к компетенции Минобороны России и должным образом учитывается в военном планировании", - подчеркнули в посольстве.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250821/zabor-2036717265.html
https://ria.ru/20250814/posolstvo-2035271471.html
россия
норвегия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_637e8529cbf3db5dc749ea666b61c7aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, нато, арктика
В мире, Россия, Норвегия, НАТО, Арктика
Посольство России в Норвегии осудило размещение военных у границы

Посольство РФ в Норвегии: создание бригады у границы усилит напряженность

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Формирование новой норвежской бригады вблизи границы России повысит уровень военно-политической напряженности в Арктике, Россия учитывает в своем военном планировании усиление военных возможностей Норвегии и НАТО вблизи Кольского полуострова, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.
Министерство обороны Норвегии сообщило в четверг о формировании новой военной бригады в граничащей с Россией области Финнмарк "на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности".
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ узнали подробности о строительстве забора на границе России и Финляндии
21 августа, 14:04
"Действительно, 20 августа дислоцированное в приграничной с нашей страной северонорвежской губернии оперативное командование "Финнмарк" было официально преобразовано в одноименную бригаду ВС Норвегии, формирование которой планируется завершить к 2032 году. Со своей стороны, уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - сообщили в дипмиссии в ответ на запрос РИА Новости.
По словам дипломатов, осуществляемое норвежскими властями наращивание военного присутствия вблизи общей границы, как и подтягивание в Арктику вооруженных сил других стран НАТО, "происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности в высоких широтах" и обосновывается активно насаждаемым мифом о якобы "более опасной и непредсказуемой России".
"Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности. Принятие адекватных ответных мер военно-технического характера относится к компетенции Минобороны России и должным образом учитывается в военном планировании", - подчеркнули в посольстве.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание посольства Королевства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России
14 августа, 14:41
 
В миреРоссияНорвегияНАТОАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала