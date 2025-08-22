https://ria.ru/20250822/niderlandy-2037072957.html

Глава МИД Нидерландов уходит в отставку

Глава МИД Нидерландов уходит в отставку - РИА Новости, 22.08.2025

Глава МИД Нидерландов уходит в отставку

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уходит в отставку после того, как ему не удалось принять меры в отношении Израиля, этот шаг был заблокирован другими... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T21:23:00+03:00

2025-08-22T21:23:00+03:00

2025-08-22T21:23:00+03:00

в мире

израиль

нидерланды

западный берег реки иордан

оон

хамас

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg

ГААГА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уходит в отставку после того, как ему не удалось принять меры в отношении Израиля, этот шаг был заблокирован другими членами правительства. "Я ощутил сопротивление кабинета министров в отношении дополнительных мер, вызванных происходящими событиями в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан… Я подам заявление об отставке", - приводит слова Велкдампа телерадиокомпания NOS. Министр пояснил, что чувствует себя ограниченным в своих возможностях самостоятельно проводить политику, которую он считает необходимой. По его словам, другие министры не готовы идти ему навстречу, и он сомневается в том, что ситуация изменится в ближайшие месяцы. Как отмечал ранее NOS, доверие к главе МИД Нидерландов ранее было серьезно подорвано в кабмине из-за неопределенной ситуации вокруг принятия дополнительных мер против Израиля. Велдкамп накануне пообещал представить парламенту Нидерландов дополнительные меры в отношении Израиля из-за ситуации в Газе. Однако его инициативы не согласовали другие члены кабинета министров. Нидерландские эксперты и гуманитарные организации не раз отмечали, что правительство страны игнорирует возможности усилить давление на израильское руководство. Гуманитарные организации, включая Oxfam Novib, призывали к немедленным действиям: прекращению поставок оружия Израилю и передаче гуманитарной помощи в сектор Газа под контролем ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250821/niderlandy-2036631267.html

https://ria.ru/20250819/evrosoyuz-2036359324.html

https://ria.ru/20250819/rossiya-2036384578.html

https://ria.ru/20250819/front-2036300504.html

израиль

нидерланды

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, нидерланды, западный берег реки иордан, оон, хамас, палестинская национальная администрация