Украина атаками на "Дружбу" пытается спровоцировать Россию, считает эксперт

Юшков: Украина атаками по "Дружбе" пытается спровоцировать Россию на ответ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина атаками на экспортный нефтепровод "Дружба" в Европу пытается спровоцировать Россию на ответные меры и показать президенту США Дональду Трампу якобы незаинтересованность Москвы в мирном урегулировании украинского конфликта, но на самом же деле киевское руководство само не готово к нему, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность, сообщило словацкое издание Denník N.
"Смысл не в том, чтобы остановить саму нефть, а в том, чтобы вынудить Россию на какой-то жесткий ответ. И потом показывать, прежде всего Соединенным Штатам, Трампу: смотрите, Россия по нам бьет, она не хочет мира, она не готова к мирным переговорам, надо вводить дальше против нее санкции, дайте нам побольше денег и оружия и так далее. То есть нынешнему украинскому руководству невыгодна остановка конфликта. Поэтому они всячески провоцируют Россию на ответный шаг, чтобы как раз-таки манипулировать общественным мнением, манипулировать Трампом и так далее", - считает Юшков.
Он добавил также, что если бы целью атак была остановка поставок нефти в эти две европейские страны, тогда Украина бы "просто перекрыла вентиль на своей территории, как перекрыла транзит газа, и не надо было бы ничего обстреливать".
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.