МИД Словакии прокомментировал атаку на нефтепровод "Дружба"
МИД Словакии прокомментировал атаку на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
МИД Словакии прокомментировал атаку на нефтепровод "Дружба"
Угроза энергетической безопасности Словакии неприемлема, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику, заявили во... РИА Новости, 22.08.2025
БРАТИСЛАВА, 22 августа - РИА Новости. Угроза энергетической безопасности Словакии неприемлема, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны."Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", - заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.В МИД Словакии добавили, что в результате ночной украинской атаки по нефтепроводу "Дружба" у белорусских границ были нанесены серьезные повреждения, однако точный размер ущерба до сих пор неизвестен. Случившееся, по данным ведомства, серьезно повлияет на поставки нефти на словацкий НПЗ.
