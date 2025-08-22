https://ria.ru/20250822/nefteprovod-2036905341.html

Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"

Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 22.08.2025

Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 22.08.2025

БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. "Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр назвал атаку на нефтепровод очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

