Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"
09:18 22.08.2025 (обновлено: 11:44 22.08.2025)
Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"
Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. "Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр назвал атаку на нефтепровод очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, будапешт
Сийярто заявил о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться.
"Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр назвал атаку на нефтепровод очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоБудапешт
 
 
