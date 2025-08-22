https://ria.ru/20250822/nefteprovod-2036902987.html

Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба"

22.08.2025

Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. РИА Новости, 22.08.2025

БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова."Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", — написала она в соцсети Facebook*.Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

