Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 22.08.2025 (обновлено: 09:46 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/nefteprovod-2036902987.html
Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба"
Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:00:00+03:00
2025-08-22T09:46:00+03:00
в мире
словакия
украина
россия
петер сийярто
венгрия
вооруженные силы украины
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155304/47/1553044719_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_18c2598b6178930ae6e0f9f6af3f5db0.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова."Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", — написала она в соцсети Facebook*.Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
словакия
украина
россия
венгрия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155304/47/1553044719_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_33eca6e60f939ecf098ea1b04512794f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, россия, петер сийярто, венгрия, вооруженные силы украины, польша
В мире, Словакия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Польша
Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба"

Власти Словакии сообщили о новой атаке на нефтепровод "Дружба"

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
"Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", — написала она в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"
18 августа, 16:43
Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.

О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник. Вскоре транзит нефти возобновили.

Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
1 апреля, 17:08

Атаки ВСУ на нефтепровод

Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
12 августа, 21:11
 
В миреСловакияУкраинаРоссияПетер СийяртоВенгрияВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала