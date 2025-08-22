Министр экономики Словакии заявила об атаке на нефтепровод "Дружба"

https://ria.ru/20250822/nefteprovod-2036902987.html
2025-08-22T09:00:00+03:00
2025-08-22T09:00:00+03:00
2025-08-22T09:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155304/47/1553044719_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_18c2598b6178930ae6e0f9f6af3f5db0.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова."Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", — написала она в соцсети Facebook*.Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся атаке, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
"Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", — написала она в соцсети Facebook*.
Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник. Вскоре транзит нефти возобновили.
Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию
российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.