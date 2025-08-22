https://ria.ru/20250822/nauka-2037093081.html

Без эффективности экономики нельзя развивать науку и оборону, заявил Путин

Без эффективности экономики нельзя развивать науку и оборону, заявил Путин

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Без эффективности экономики невозможно развивать науку и оборону, считает президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта. Генетика, другие направления, вы лучше меня знаете, от которых будет зависеть не только эффективность экономики. А без эффективности экономики невозможно развивать ни оборону, ни науку. Но от этого будет зависеть эффективность экономики, а, значит, и обороноспособность страны", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

