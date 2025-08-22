Рейтинг@Mail.ru
Без эффективности экономики нельзя развивать науку и оборону, заявил Путин
23:32 22.08.2025
Без эффективности экономики нельзя развивать науку и оборону, заявил Путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Без эффективности экономики невозможно развивать науку и оборону, считает президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта. Генетика, другие направления, вы лучше меня знаете, от которых будет зависеть не только эффективность экономики. А без эффективности экономики невозможно развивать ни оборону, ни науку. Но от этого будет зависеть эффективность экономики, а, значит, и обороноспособность страны", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
экономика, россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Без эффективности экономики невозможно развивать науку и оборону, считает президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома"
"Представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта. Генетика, другие направления, вы лучше меня знаете, от которых будет зависеть не только эффективность экономики. А без эффективности экономики невозможно развивать ни оборону, ни науку. Но от этого будет зависеть эффективность экономики, а, значит, и обороноспособность страны", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере
11 февраля, 10:15
 
Экономика Россия Саров Владимир Путин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
