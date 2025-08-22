https://ria.ru/20250822/nato-2037015009.html

У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте

Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 22.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "Мы подтвердили в Вашингтоне (в понедельник - ред.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем", - сказал он. Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

