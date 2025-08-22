Рейтинг@Mail.ru
У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте
16:22 22.08.2025 (обновлено: 18:03 22.08.2025)
У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте
У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 22.08.2025
У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте
Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 22.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО. "Мы подтвердили в Вашингтоне (в понедельник - ред.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем", - сказал он. Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
У Украины есть необратимый путь в НАТО, заявил Рютте

Рютте: США и Венгрия выступают против членства Украины в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Для Украины есть необратимый путь в НАТО, но пока США и Венгрия выступают против, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек альянса Марк Рютте.
Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.
"Мы подтвердили в Вашингтоне (в понедельник - ред.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем", - сказал он.
Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Рютте заявил, что НАТО будет укреплять ВСУ после окончания конфликта
Вчера, 15:39
 
