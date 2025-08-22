https://ria.ru/20250822/muzey-2036902245.html

В КНР откроют музей Победы в честь юбилея окончания Второй мировой войны

В КНР откроют музей Победы в честь юбилея окончания Второй мировой войны

Музей Победы откроют в Хуньчуне (провинция Цзилинь КНР) в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. РИА Новости, 22.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Музей Победы откроют в Хуньчуне (провинция Цзилинь КНР) в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. "Музей Победы, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны на Тихом океане, создают на территории поселка Фанчуань, недалеко от популярного у приморских туристов города Хуньчунь (провинция Цзилинь КНР). В память о подвиге советских воинов там установлен 71 мемориальный объект", - говорится в сообщении. Об открытии музея стало известно во время рабочей встречи, посвященной развитию международного трансграничного сотрудничества по мемориальному маршруту "Красный Туманган", состоявшейся во Владивостоке 19-20 августа. Ожидается, что эти инициативы помогут нынешним поколениям России, КНР и КНДР сохранить память о Второй мировой войне. В пресс-службе добавили, что приморское краевое отделение Русского географического общества – Общества изучения Амурского края и поисковый отряд "Приморец" готовы предоставить ценные материалы для музейной экспозиции. Благодаря им, коллекция музея со стороны Приморья будет дополнена архивными документами, фотографиями, записями, картами и результатами поисковых работ. По данным правительства региона, масштабная экспозиция Музея Победы посвящена сопротивлению китайского народа японским захватчикам, окончанию японской оккупации Китая и завершению Второй мировой войны. Память о советских солдатах, погибших в августе 1945 года при освобождении северо-востока Китая от японских милитаристов, на сегодняшний день увековечена в 71 мемориальном объекте, включающем памятники и братские захоронения. Как отметили организаторы музея, слова которых приводит правительство региона, борьба с японскими оккупантами является общей страницей в истории России, Китая и Северной Кореи. С помощью этой экспозиции три дружеских народа смогут завершить обсуждение далекой войны и начать писать новую историю о мире и дружбе. Указом президента РФ 3 сентября в России отмечается День воинской славы, который призван увековечить память о подвиге советского народа, сыгравшего важную роль в победе над Японией. В честь этого события во всех муниципалитетах Приморья состоятся торжественные и памятные мероприятия.

