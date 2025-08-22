https://ria.ru/20250822/mosgorsud-2036917865.html

Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*

Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"* - РИА Новости, 22.08.2025

Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*

Мосгорсуд 10 сентября проверит законность приговора главреду "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роману Анину**... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T10:19:00+03:00

2025-08-22T10:19:00+03:00

2025-08-22T10:19:00+03:00

происшествия

россия

москва

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 10 сентября проверит законность приговора главреду "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роману Анину** (иноагент), заочно получившему 8,5 лет колонии за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 сентября", - сказали в инстанции. Ранее Дорогомиловский суд Москвы назначил Анину** наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Судили его заочно по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина в международный розыск, он заочно арестован в РФ.* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250822/prigovor-2036890442.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московский городской суд