Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 10 сентября проверит законность приговора главреду "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роману Анину** (иноагент), заочно получившему 8,5 лет колонии за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 сентября", - сказали в инстанции. Ранее Дорогомиловский суд Москвы назначил Анину** наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Судили его заочно по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина в международный розыск, он заочно арестован в РФ.* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
