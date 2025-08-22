Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*
10:19 22.08.2025
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"* - РИА Новости, 22.08.2025
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*
Мосгорсуд 10 сентября проверит законность приговора главреду "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роману Анину**... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 10 сентября проверит законность приговора главреду "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роману Анину** (иноагент), заочно получившему 8,5 лет колонии за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 сентября", - сказали в инстанции. Ранее Дорогомиловский суд Москвы назначил Анину** наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Судили его заочно по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). МВД объявило Анина в международный розыск, он заочно арестован в РФ.* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Суд рассмотрит жалобу на заочный приговор главреду "Важных историй"*

Мосгорсуд проверит законность приговора главреду "Важных историй" Анину

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 10 сентября проверит законность приговора главреду "Важных историй"* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роману Анину** (иноагент), заочно получившему 8,5 лет колонии за распространение фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 сентября", - сказали в инстанции.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы назначил Анину** наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Судили его заочно по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
МВД объявило Анина в международный розыск, он заочно арестован в РФ.
* СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Александр Роднянский* - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Защита Роднянского* пытается отменить приговор по делу о фейках о ВС России
Вчера, 06:04
 
