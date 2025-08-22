Рейтинг@Mail.ru
МИД отверг обвинения в подрыве договоренностей по Украине - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 22.08.2025 (обновлено: 21:28 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/mid-2037062883.html
МИД отверг обвинения в подрыве договоренностей по Украине
МИД отверг обвинения в подрыве договоренностей по Украине - РИА Новости, 22.08.2025
МИД отверг обвинения в подрыве договоренностей по Украине
Российское министерство иностранных дел отвергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы "подрыве российско-американских... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:11:00+03:00
2025-08-22T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 22 ав - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел отвергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы "подрыве российско-американских договоренностей", соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Лавров ранее заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины. "Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия. Это путь в никуда", - процитировали в ведомстве заявление министра от 20 августа. В МИД подчеркнули, что позиция министра полностью соответствует заявлениям президента России Владимира Путина, включая тезис о необходимости учитывать законные озабоченности Москвы и выстраивать устойчивую архитектуру безопасности на принципах равенства и неделимости. Там также напомнили, что в апреле 2022 года Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предполагающий нейтральный и внеблоковый статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны группы государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН. "Россия всегда была за честный разговор и за те принципы гарантий безопасности, которые были согласованы по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года. Они нами были поддержаны тогда, поддерживаются и сегодня", - отметили в министерстве. МИД добавил, что обвинения в "подрыве" выглядят несерьезно, учитывая, что именно президент РФ определяет основные направления внешней политики, а внешнеполитическое ведомство лишь реализует этот курс. Ранее американские издания Блумберг и Wall Street Journal опубликовали материалы, в которых утверждалось, что высказывания главы МИД РФ якобы противоречат линии, ранее согласованной на встрече президентов России и США. Речь идет о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, по итогам которой российская сторона вновь подтвердила готовность обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины при условии учета российских интересов. В частности, Путин тогда заявил, что урегулирование должно учитывать все первопричины кризиса и обеспечить "справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", а Москва готова работать над обеспечением безопасности Украины.
https://ria.ru/20250821/ssha-2036869724.html
https://ria.ru/20250821/zakharova-2036765597.html
https://ria.ru/20250820/tramp-2036417564.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН
МИД отверг обвинения в подрыве договоренностей по Украине

МИД РФ отверг обвинения Запада в подрыве договоренностей с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ав - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел отвергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы "подрыве российско-американских договоренностей", соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Лавров ранее заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В США сделали неожиданное предложение по России
21 августа, 22:53
"Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия. Это путь в никуда", - процитировали в ведомстве заявление министра от 20 августа.
В МИД подчеркнули, что позиция министра полностью соответствует заявлениям президента России Владимира Путина, включая тезис о необходимости учитывать законные озабоченности Москвы и выстраивать устойчивую архитектуру безопасности на принципах равенства и неделимости.
Там также напомнили, что в апреле 2022 года Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предполагающий нейтральный и внеблоковый статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны группы государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Россия всегда была за честный разговор и за те принципы гарантий безопасности, которые были согласованы по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года. Они нами были поддержаны тогда, поддерживаются и сегодня", - отметили в министерстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова
21 августа, 16:07
МИД добавил, что обвинения в "подрыве" выглядят несерьезно, учитывая, что именно президент РФ определяет основные направления внешней политики, а внешнеполитическое ведомство лишь реализует этот курс.
Ранее американские издания Блумберг и Wall Street Journal опубликовали материалы, в которых утверждалось, что высказывания главы МИД РФ якобы противоречат линии, ранее согласованной на встрече президентов России и США. Речь идет о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, по итогам которой российская сторона вновь подтвердила готовность обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины при условии учета российских интересов. В частности, Путин тогда заявил, что урегулирование должно учитывать все первопричины кризиса и обеспечить "справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", а Москва готова работать над обеспечением безопасности Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США оценили, когда Трампу надо заключить сделку между Россией и Украиной
20 августа, 03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала