МИД отверг обвинения в подрыве договоренностей по Украине

МОСКВА, 22 ав - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел отвергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы "подрыве российско-американских договоренностей", соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Лавров ранее заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины. "Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия. Это путь в никуда", - процитировали в ведомстве заявление министра от 20 августа. В МИД подчеркнули, что позиция министра полностью соответствует заявлениям президента России Владимира Путина, включая тезис о необходимости учитывать законные озабоченности Москвы и выстраивать устойчивую архитектуру безопасности на принципах равенства и неделимости. Там также напомнили, что в апреле 2022 года Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предполагающий нейтральный и внеблоковый статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны группы государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН. "Россия всегда была за честный разговор и за те принципы гарантий безопасности, которые были согласованы по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года. Они нами были поддержаны тогда, поддерживаются и сегодня", - отметили в министерстве. МИД добавил, что обвинения в "подрыве" выглядят несерьезно, учитывая, что именно президент РФ определяет основные направления внешней политики, а внешнеполитическое ведомство лишь реализует этот курс. Ранее американские издания Блумберг и Wall Street Journal опубликовали материалы, в которых утверждалось, что высказывания главы МИД РФ якобы противоречат линии, ранее согласованной на встрече президентов России и США. Речь идет о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, по итогам которой российская сторона вновь подтвердила готовность обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины при условии учета российских интересов. В частности, Путин тогда заявил, что урегулирование должно учитывать все первопричины кризиса и обеспечить "справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", а Москва готова работать над обеспечением безопасности Украины.

