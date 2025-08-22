https://ria.ru/20250822/menyaylo-2036530244.html

Биография Сергея Меняйло

Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, ныне Республика Северная Осетия - Алания).В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности "инженер-штурман", в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".С 1995 года служил в Каспийской флотилии начальником штаба 106-й бригады кораблей охраны водного района (Каспийск, Дагестан), с 1998 года был командиром 73-й бригады кораблей охраны водного района (Астрахань).С 2004 года занимал должность начальника штаба - первого заместителя командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом.В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.В 2014 году участвовал в формировании отрядов самообороны в Крыму. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, возглавил государственное предприятие "Крымские морские порты".14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя, одновременно возглавлял правительство Севастополя.28 июля 2016 года был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.26 июня 2018 года переназначен на этот пост. 9 апреля 2021 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии - Алании. 19 сентября 2021 года на заседании парламента Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло был избран на должность главы республики. В тот же день Сергей Меняйло официально вступил в должность.Входит в Совет при президенте РФ по делам казачества.Член высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии.Сергей Меняйло – ветеран боевых действий, награжден Орденом Почета (2021 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги" (2000), медалью "За боевые заслуги" (1990) и другими ведомственными наградами.За особые заслуги и выполнение специальных задач награжден именным огнестрельным и холодным оружием.В 2023 году Сергей Меняйло стал лауреатом специальной премии "Золотая маска" за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова во Владикавказе.Сергей Меняйло женат, у него два сына.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

