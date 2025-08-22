Рейтинг@Mail.ru
Жителям Первомайского округа станут доступны новые виды медпомощи - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:46 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/medpomosch-2037059561.html
Жителям Первомайского округа станут доступны новые виды медпомощи
Жителям Первомайского округа станут доступны новые виды медпомощи - РИА Новости, 22.08.2025
Жителям Первомайского округа станут доступны новые виды медпомощи
Перед руководством и коллективом Пречистенской больницы в Первомайском округе, объединенной с Даниловской ЦРБ, правительством области поставлены задачи в... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T19:46:00+03:00
2025-08-22T19:46:00+03:00
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перед руководством и коллективом Пречистенской больницы в Первомайском округе, объединенной с Даниловской ЦРБ, правительством области поставлены задачи в кратчайшие сроки повысить качество оказания медицинской помощи жителям округа и наладить четкую маршрутизацию пациентов, заявила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. "В ближайшее время начнут работать специальные маршруты здоровья, вопрос уже проработан. Жителей Первомайского округа по определенному графику будут доставлять транспортом Даниловской ЦРБ в Данилов для осмотров, диагностических исследований и консультаций с узкими специалистами. Кроме того, те врачи, которых нет в Пречистом, будут выезжать из Данилова в Первомайский округ. И такие мероприятия будут организованы на регулярной основе", - пояснила Можейко, ее слова приводит пресс-служба облправительства. Кроме того, подчеркивает пресс-служба, в Даниловской ЦРБ вводится ставка кардиолога, который будет вести выездные приемы в структурных подразделениях Пречистенской больницы, где также организован забор крови на гормоны щитовидной железы – раньше эта услуга была недоступна жителям округа на бесплатной основе. Как отметила главный врач объединенного медицинского комплекса Мария Коверова, эти и другие меры позволят приблизить медпомощь к жителям самых отдаленных населенных пунктов Первомайского округа и сделать ее более качественной, в частности, благодаря тому, что в Даниловской ЦРБ сконцентрировано высокоточное диагностическое оборудование. Также сейчас прорабатывается вопрос о возобновлении работы дневного стационара на базе Семеновской и Кукобойской амбулаторий.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020552228.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ярославская область
Жителям Первомайского округа станут доступны новые виды медпомощи

Объединение двух больниц в Ярославской области повысит качество медпомощи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Медицинский работник
 Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перед руководством и коллективом Пречистенской больницы в Первомайском округе, объединенной с Даниловской ЦРБ, правительством области поставлены задачи в кратчайшие сроки повысить качество оказания медицинской помощи жителям округа и наладить четкую маршрутизацию пациентов, заявила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.
"В ближайшее время начнут работать специальные маршруты здоровья, вопрос уже проработан. Жителей Первомайского округа по определенному графику будут доставлять транспортом Даниловской ЦРБ в Данилов для осмотров, диагностических исследований и консультаций с узкими специалистами. Кроме того, те врачи, которых нет в Пречистом, будут выезжать из Данилова в Первомайский округ. И такие мероприятия будут организованы на регулярной основе", - пояснила Можейко, ее слова приводит пресс-служба облправительства.
Кроме того, подчеркивает пресс-служба, в Даниловской ЦРБ вводится ставка кардиолога, который будет вести выездные приемы в структурных подразделениях Пречистенской больницы, где также организован забор крови на гормоны щитовидной железы – раньше эта услуга была недоступна жителям округа на бесплатной основе.
Как отметила главный врач объединенного медицинского комплекса Мария Коверова, эти и другие меры позволят приблизить медпомощь к жителям самых отдаленных населенных пунктов Первомайского округа и сделать ее более качественной, в частности, благодаря тому, что в Даниловской ЦРБ сконцентрировано высокоточное диагностическое оборудование. Также сейчас прорабатывается вопрос о возобновлении работы дневного стационара на базе Семеновской и Кукобойской амбулаторий.
Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области
2 июня, 20:35
 
Ярославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала