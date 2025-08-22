https://ria.ru/20250822/medpomosch-2037059561.html
Жителям Первомайского округа станут доступны новые виды медпомощи
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перед руководством и коллективом Пречистенской больницы в Первомайском округе, объединенной с Даниловской ЦРБ, правительством области поставлены задачи в кратчайшие сроки повысить качество оказания медицинской помощи жителям округа и наладить четкую маршрутизацию пациентов, заявила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. "В ближайшее время начнут работать специальные маршруты здоровья, вопрос уже проработан. Жителей Первомайского округа по определенному графику будут доставлять транспортом Даниловской ЦРБ в Данилов для осмотров, диагностических исследований и консультаций с узкими специалистами. Кроме того, те врачи, которых нет в Пречистом, будут выезжать из Данилова в Первомайский округ. И такие мероприятия будут организованы на регулярной основе", - пояснила Можейко, ее слова приводит пресс-служба облправительства. Кроме того, подчеркивает пресс-служба, в Даниловской ЦРБ вводится ставка кардиолога, который будет вести выездные приемы в структурных подразделениях Пречистенской больницы, где также организован забор крови на гормоны щитовидной железы – раньше эта услуга была недоступна жителям округа на бесплатной основе. Как отметила главный врач объединенного медицинского комплекса Мария Коверова, эти и другие меры позволят приблизить медпомощь к жителям самых отдаленных населенных пунктов Первомайского округа и сделать ее более качественной, в частности, благодаря тому, что в Даниловской ЦРБ сконцентрировано высокоточное диагностическое оборудование. Также сейчас прорабатывается вопрос о возобновлении работы дневного стационара на базе Семеновской и Кукобойской амбулаторий.
