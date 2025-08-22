https://ria.ru/20250822/malkov-2037015972.html

Малков: российский флаг – символ сильной и единой страны

РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем государственного флага России, отметив, что триколор – символ сильной и единой страны. "Сегодня наша страна отмечает День Государственного флага России. Наш триколор – символ сильной и единой страны, героического прошлого и настоящего. Это знамя, под которым мы двигаемся вперёд и добиваемся успеха. Российский флаг на шевронах наших воинов, которые сегодня защищают Отечество", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он сообщил, что вручил государственные и региональные награды рязанцам, добившимся успеха в своей сфере. По данным пресс-службы правительства региона, в День государственного флага РФ в Рязани состоялась масштабная праздничная акция, в рамках которой юнармейцы развернули 25-метровый триколор, как символ единства многонационального народа и преданности Отечеству. "В ходе образовательного лектория Общества "Знание" слушатели узнали о значении и истории государственных символов. На интерактивных площадках состоялись мастер-классы. Волонтеры Победы в рамках Всероссийской акции "Цвета Родины" организовали раздачу лент триколора для жителей области. На сцене Лесопарка состоялась праздничная концертная программа", - отмечается в сообщении.

