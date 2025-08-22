Рейтинг@Mail.ru
Малков: школы Рязанской области за три года получили 250 новых автобусов
Рязанская область
Рязанская область
 
14:02 22.08.2025
Малков: школы Рязанской области за три года получили 250 новых автобусов
Малков: школы Рязанской области за три года получили 250 новых автобусов - РИА Новости, 22.08.2025
Малков: школы Рязанской области за три года получили 250 новых автобусов
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что передал школам ключи от 42 новых автобусов, еще пять поступят в ближайшие дни, а всего за три года... РИА Новости, 22.08.2025
рязанская область
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Малков: школы Рязанской области за три года получили 250 новых автобусов

Малков: передали ключи от 42 новых автобусов для школ Рязанской области

РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что передал школам ключи от 42 новых автобусов, еще пять поступят в ближайшие дни, а всего за три года благодаря национальному проекту "Молодежь и дети" регион закупил 250 школьных автобусов.
"Сегодня передали ключи от 42 новых автобусов для школ региона. Транспорт отправится в 18 районов и в Рязань… В ближайшие дни поступит ещё пять автобусов, которые оперативно направим в школы", - написал губернатор Рязанской области в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что закуплены автобусы разной вместимости, комфортные и безопасные. Каждый оснащен системой "ГЛОНАСС" и тахографом.
"Благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети" очень интенсивно обновляем устаревшую технику. За три года закупили 250 школьных автобусов — две трети всего автопарка наших школ", - отметил Павел Малков.
