ЕС должен подключиться к мирному процессу по Украине, заявил Лукашенко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 22.08.2025 (обновлено: 14:05 22.08.2025)
ЕС должен подключиться к мирному процессу по Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа должна подключиться к мирному процессу по Украине, а не мешать ему. РИА Новости, 22.08.2025
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа должна подключиться к мирному процессу по Украине, а не мешать ему. "Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Согласно сообщению агентства, Лукашенко считает, что Европе следует включиться в процесс урегулирования украинского конфликта, а не разжигать его. Лукашенко выразил уверенность, что в случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать. При этом, по его словам, многое зависит и от решений американского президента Дональда Трампа. Лукашенко добавил, что если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется два варианта. "Они (европейцы- ред.) будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа должна подключиться к мирному процессу по Украине, а не мешать ему.
"Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Согласно сообщению агентства, Лукашенко считает, что Европе следует включиться в процесс урегулирования украинского конфликта, а не разжигать его. Лукашенко выразил уверенность, что в случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать.
При этом, по его словам, многое зависит и от решений американского президента Дональда Трампа. Лукашенко добавил, что если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется два варианта. "Они (европейцы- ред.) будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост", - сказал президент.
Специальная военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Европа
Украина
Белоруссия
Дональд Трамп
Евросоюз
В мире
 
 
