Более 3 тыс детей бойцов СВО посетили подмосковный лагерь "Литвиново" летом
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В подмосковном лагере "Литвиново" летом 2025 года побывали более 3 тысяч детей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Ежегодно летом в этом лагере проводят каникулы дети, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. "Летняя оздоровительная кампания в нашем регионе близится к завершению. Вот и в "Литвиново" на днях стартовала финальная смена, в которой примут участие почти 400 ребят. Этим летом в лагере побывали более 3 тысяч детей", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. В программе смены: спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические вечера. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В ведомстве отметили, что лагерь "Литвиново" каждую смену организовывает для детей различные варианты досуга с участием олимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов, артистов театра и кино, а также известных творческих коллективов и блогеров. Для детей проводят мастер-классы, концерты и театральные постановки. Творческие мастерские, организованные в рамках смены, позволят детям развить свои таланты. Участники смогут попробовать себя в живописи, танцах, театральном искусстве. Благодаря доверительной атмосфере и поддержке психологов каждый ребенок сможет раскрыть свой творческий потенциал и научиться открыто выражать эмоции. Финальная смена закончится 31 августа.
