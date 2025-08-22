Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 22.08.2025 (обновлено: 14:39 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/lavrov-2036985324.html
Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом
Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом - РИА Новости, 22.08.2025
Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом
Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:33:00+03:00
2025-08-22T14:39:00+03:00
россия
аляска
сша
дональд трамп
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об итогах встречи на Аляске."Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились... проявить некоторую гибкость", - заявил Лавров в интервью телеканалу NBC.
https://ria.ru/20250821/tramp-2036855487.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, сша, дональд трамп, сергей лавров, в мире
Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, В мире
Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом

Лавров: Россия согласна проявить гибкость по ряду вопросов, которые поднял Трамп

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об итогах встречи на Аляске.
"Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились... проявить некоторую гибкость", - заявил Лавров в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
21 августа, 20:21
 
РоссияАляскаСШАДональд ТрампСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала