Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом
Лавров: Россия проявит гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом
2025-08-22T14:33:00+03:00
2025-08-22T14:33:00+03:00
2025-08-22T14:39:00+03:00
россия
аляска
сша
дональд трамп
сергей лавров
в мире
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об итогах встречи на Аляске."Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились... проявить некоторую гибкость", - заявил Лавров в интервью телеканалу NBC.
