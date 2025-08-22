Рейтинг@Mail.ru
Зеленский лишь выдает себя за лидера, заявил Лавров
16:54 22.08.2025 (обновлено: 16:55 22.08.2025)
Зеленский лишь выдает себя за лидера, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров усомнился в статусе Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. РИА Новости, 22.08.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
нато
сергей лавров
владимир зеленский
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров усомнился в статусе Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне."Он даже отказался отменять закон, ограничивающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?" — сказал он в интервью телеканалу NBC.Как отметил Лавров, Зеленский на переговорах отверг все предложения главы Белого дома. По его словам, он сказал "нет" на вопрос об отказе от членства в НАТО и обсуждении ситуации с территориями.Министр добавил, что Россия же продемонстрировала гибкость в некоторых аспектах, которые затрагивал Трамп.В понедельник он провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, нато, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров усомнился в статусе Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Он даже отказался отменять закон, ограничивающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?" — сказал он в интервью телеканалу NBC.
Накануне Зеленский заявил, что отказывается менять статус русского языка на Украине. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.

Как отметил Лавров, Зеленский на переговорах отверг все предложения главы Белого дома. По его словам, он сказал "нет" на вопрос об отказе от членства в НАТО и обсуждении ситуации с территориями.
Министр добавил, что Россия же продемонстрировала гибкость в некоторых аспектах, которые затрагивал Трамп.
В понедельник он провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
