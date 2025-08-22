Зеленский лишь выдает себя за лидера, заявил Лавров
Лавров усомнился в статусе Зеленского после его встречи с Трампом в Белом доме
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров усомнился в статусе Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Он даже отказался отменять закон, ограничивающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?" — сказал он в интервью телеканалу NBC.
Накануне Зеленский заявил, что отказывается менять статус русского языка на Украине. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
Как отметил Лавров, Зеленский на переговорах отверг все предложения главы Белого дома. По его словам, он сказал "нет" на вопрос об отказе от членства в НАТО и обсуждении ситуации с территориями.
Министр добавил, что Россия же продемонстрировала гибкость в некоторых аспектах, которые затрагивал Трамп.
В понедельник он провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
