Зеленский лишь выдает себя за лидера, заявил Лавров

Зеленский лишь выдает себя за лидера, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров усомнился в статусе Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:54:00+03:00

2025-08-22T16:54:00+03:00

2025-08-22T16:55:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров усомнился в статусе Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне."Он даже отказался отменять закон, ограничивающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?" — сказал он в интервью телеканалу NBC.Как отметил Лавров, Зеленский на переговорах отверг все предложения главы Белого дома. По его словам, он сказал "нет" на вопрос об отказе от членства в НАТО и обсуждении ситуации с территориями.Министр добавил, что Россия же продемонстрировала гибкость в некоторых аспектах, которые затрагивал Трамп.В понедельник он провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

