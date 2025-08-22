https://ria.ru/20250822/kvadrotsikl-2036996312.html
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского
ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. Подросток на квадроцикле в Тайшете Иркутской области совершил наезд на сотрудника полиции, когда пытался скрыться от патруля ДПС, сообщило ГУМВД РФ по региону. В Тайшете сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя, который ехал по улице Горная на квадроцикле. "Законные требования инспектора ДПС об остановке он игнорировал и не прекращал попытку покинуть место, в ходе чего совершил наезд на сотрудника полиции и забор, после чего был задержан. Для пресечения противоправных действий полицейские применили физическую силу и спецсредства", - говорится в сообщении. Нарушителем оказался 16-летний подросток, управлявший спецтранспортом в нарушение правил дорожного движения. По данным регионального СУСК, следователями возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти.
В Тайшете возбудили уголовное дело из-за наезда квадроцикла на полицейского
