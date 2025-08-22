Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kvadrotsikl-2036996312.html
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского - РИА Новости, 22.08.2025
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского
Подросток на квадроцикле в Тайшете Иркутской области совершил наезд на сотрудника полиции, когда пытался скрыться от патруля ДПС, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:21:00+03:00
2025-08-22T15:21:00+03:00
происшествия
тайшет
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22260/91/222609182_0:2:982:554_1920x0_80_0_0_4088e799208568000be17f67e991394b.jpg
ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. Подросток на квадроцикле в Тайшете Иркутской области совершил наезд на сотрудника полиции, когда пытался скрыться от патруля ДПС, сообщило ГУМВД РФ по региону. В Тайшете сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя, который ехал по улице Горная на квадроцикле. "Законные требования инспектора ДПС об остановке он игнорировал и не прекращал попытку покинуть место, в ходе чего совершил наезд на сотрудника полиции и забор, после чего был задержан. Для пресечения противоправных действий полицейские применили физическую силу и спецсредства", - говорится в сообщении. Нарушителем оказался 16-летний подросток, управлявший спецтранспортом в нарушение правил дорожного движения. По данным регионального СУСК, следователями возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20250729/dtp-2032134015.html
тайшет
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22260/91/222609182_0:0:740:554_1920x0_80_0_0_bb70d8faa39ac7609c657027f936bccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тайшет, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тайшет, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Иркутской области подросток на квадроцикле наехал на полицейского

В Тайшете возбудили уголовное дело из-за наезда квадроцикла на полицейского

© РИА НовостиСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. Подросток на квадроцикле в Тайшете Иркутской области совершил наезд на сотрудника полиции, когда пытался скрыться от патруля ДПС, сообщило ГУМВД РФ по региону.
В Тайшете сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя, который ехал по улице Горная на квадроцикле.
"Законные требования инспектора ДПС об остановке он игнорировал и не прекращал попытку покинуть место, в ходе чего совершил наезд на сотрудника полиции и забор, после чего был задержан. Для пресечения противоправных действий полицейские применили физическую силу и спецсредства", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказался 16-летний подросток, управлявший спецтранспортом в нарушение правил дорожного движения.
По данным регионального СУСК, следователями возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Тверской области две девочки перевернулись на квадроцикле
29 июля, 14:39
 
ПроисшествияТайшетИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала