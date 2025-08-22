Рейтинг@Mail.ru
Людей, погибших при атаке ВСУ на пляже в Курске, наградили посмертно - РИА Новости, 22.08.2025
16:43 22.08.2025
Людей, погибших при атаке ВСУ на пляже в Курске, наградили посмертно
Людей, погибших при атаке ВСУ на пляже в Курске, наградили посмертно - РИА Новости, 22.08.2025
Людей, погибших при атаке ВСУ на пляже в Курске, наградили посмертно
Региональные награды "За верность долгу и мужество" вручили родным погибших от атаки украинского беспилотника по пляжу в Курске, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.08.2025
КУРСК, 22 авг – РИА Новости. Региональные награды "За верность долгу и мужество" вручили родным погибших от атаки украинского беспилотника по пляжу в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. После было подписано распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно трех взрослых и ребенка, которые погибли, оказывая помощь другим, сообщал Хинштейн. "Ночь с 8 на 9 июля стала трагедией для всей страны. Варварская атака ВСУ по городскому пляжу в Курске, которая унесла жизни четырёх человек. Сегодня, в День Государственного флага России, вручил награды Курской области "За верность долгу и мужество" родным погибших... Принял решение о награждении посмертно нашей региональной наградой — той, которой мы отмечаем наших защитников Отечества. И хоть они не были военными, они закрыли собой людей. Их никто не обязывал и не принуждал — просто по-другому они не могли", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что память погибших будет увековечена. "Прежде всего, установим мемориальные таблички на школах, где учились наши герои. На уроках мужества со школьниками проведут встречи, посвящённые погибшим... Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Алексей Каменев. Артём Ларин. Мы ими гордимся, и мы их помним. Спасибо им за то, что показали всем нам — как надо любить и ценить эту жизнь", – заключил Хинштейн.
Людей, погибших при атаке ВСУ на пляже в Курске, наградили посмертно

Последствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
КУРСК, 22 авг – РИА Новости. Региональные награды "За верность долгу и мужество" вручили родным погибших от атаки украинского беспилотника по пляжу в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. После было подписано распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно трех взрослых и ребенка, которые погибли, оказывая помощь другим, сообщал Хинштейн.
"Ночь с 8 на 9 июля стала трагедией для всей страны. Варварская атака ВСУ по городскому пляжу в Курске, которая унесла жизни четырёх человек. Сегодня, в День Государственного флага России, вручил награды Курской области "За верность долгу и мужество" родным погибших... Принял решение о награждении посмертно нашей региональной наградой — той, которой мы отмечаем наших защитников Отечества. И хоть они не были военными, они закрыли собой людей. Их никто не обязывал и не принуждал — просто по-другому они не могли", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что память погибших будет увековечена.
"Прежде всего, установим мемориальные таблички на школах, где учились наши герои. На уроках мужества со школьниками проведут встречи, посвящённые погибшим... Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Алексей Каменев. Артём Ларин. Мы ими гордимся, и мы их помним. Спасибо им за то, что показали всем нам — как надо любить и ценить эту жизнь", – заключил Хинштейн.
