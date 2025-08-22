Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи браслетов с триколором передали бойцам СВО курсанты "Воина"
Надежные люди
 
14:30 22.08.2025
Более тысячи браслетов с триколором передали бойцам СВО курсанты "Воина"
ТЮМЕНЬ, 22 авг - РИА Новости. Курсанты центра "Воин" из 21 региона сплели и направили в зону специальной военной операции более тысячи браслетов в цветах триколора, акцию приурочили ко Дню государственного флага страны, сообщает пресс-служба центра. "Курсанты центра "Воин" из 21 региона России совместно с инструкторами, преподавателями, наставниками и родителями сделали и направили в зону специальной военной операции более тысячи уникальных браслетов жизни. Акцию приурочили ко Дню государственного флага страны. Каждый браслет изготовлен из прочного нейлонового шнура паракорда в цветах триколора и оливы", - говорится в сообщении. Отмечается, что браслеты – "это символ веры курсантов "Воина" в наших защитников, надежды на скорую победу и любви к общей Родине – России". Браслет выдерживает нагрузку до 250 килограммов и предназначен для использования в экстремальных условиях - пригодится при создании укрытий, ремонте снаряжения, для наложения шин при травмах. Дополнительно к нему могут прикладываться огниво для разведения огня в любых условиях, свисток для подачи сигнала бедствия, зажим для веревки (карабин) для крепления грузов, миниатюрный нож, компас с базовой навигацией. Помимо браслетов, ребята изготовили вещмешки, кисеты, брелоки, обереги. Многие написали письма бойцам, нарисовали открытки и рисунки со словами поддержки. В центре "Воин" подчеркивают, что акция не разовая — для всех уже стало общей традицией подготовка маскировочных сетей, окопных свеч, саперных кошек, суповых наборов и моральная поддержка бойцов. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них - около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи в возрасте от 14 лет. За два года по разным направлениям обучено около 56 тысяч курсантов.
ТЮМЕНЬ, 22 авг - РИА Новости. Курсанты центра "Воин" из 21 региона сплели и направили в зону специальной военной операции более тысячи браслетов в цветах триколора, акцию приурочили ко Дню государственного флага страны, сообщает пресс-служба центра.
"Курсанты центра "Воин" из 21 региона России совместно с инструкторами, преподавателями, наставниками и родителями сделали и направили в зону специальной военной операции более тысячи уникальных браслетов жизни. Акцию приурочили ко Дню государственного флага страны. Каждый браслет изготовлен из прочного нейлонового шнура паракорда в цветах триколора и оливы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что браслеты – "это символ веры курсантов "Воина" в наших защитников, надежды на скорую победу и любви к общей Родине – России". Браслет выдерживает нагрузку до 250 килограммов и предназначен для использования в экстремальных условиях - пригодится при создании укрытий, ремонте снаряжения, для наложения шин при травмах. Дополнительно к нему могут прикладываться огниво для разведения огня в любых условиях, свисток для подачи сигнала бедствия, зажим для веревки (карабин) для крепления грузов, миниатюрный нож, компас с базовой навигацией.
Помимо браслетов, ребята изготовили вещмешки, кисеты, брелоки, обереги. Многие написали письма бойцам, нарисовали открытки и рисунки со словами поддержки. В центре "Воин" подчеркивают, что акция не разовая — для всех уже стало общей традицией подготовка маскировочных сетей, окопных свеч, саперных кошек, суповых наборов и моральная поддержка бойцов.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них - около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи в возрасте от 14 лет. За два года по разным направлениям обучено около 56 тысяч курсантов.
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
20 августа, 21:55
