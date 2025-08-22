Рейтинг@Mail.ru
Пять муниципалитетов Кубани получат 450 млн рублей на обновление территорий
Краснодарский край
 
21:59 22.08.2025
Пять муниципалитетов Кубани получат 450 млн рублей на обновление территорий
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Пять муниципалитетов Кубани получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на масштабное обновление территорий по нацпроекту, рассказал журналистам министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, в федеральном конкурсе победили Армавир, Кореновск, Тамань, Горячий Ключ и Новокубанск, они получат финансирование из федерального бюджета по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Сами итоги конкурса подвели на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина и главы Минстроя России Ирека Файзуллина. "Пять кубанских муниципалитетов получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Такие победы – результат системной работы наших муниципалитетов и поддержки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В регионе много внимания уделяют развитию и благоустройству общественных пространств, участие в федеральных конкурсах позволяет привлекать для этой работы дополнительные ресурсы", – сказал журналистам Вячеслав Шапошник, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что средства направят на обновление в Армавире территории площадью 2,6 гектара в границах улиц Комсомольской, Кирова, Ленина, Карла Либкнехта. Кореновск победил с проектом благоустройства общественного пространства по улице Красной от улицы Фрунзе до улицы Венеры Павленко "Нить поколений", площадь – 4,2 гектара. В станице Тамань обновят сквер имени Головатого, его площадь – 1,7 гектара. В Горячем Ключе благоустроят парк культуры и отдыха 30-летия Победы" площадью 2,6 гектара. В Новокубанске реконструируют "Бароновский парк" площадью около 6 гектаров. В 2024 году, по данным пресс-службы, победителями стали четыре муниципалитета. На полученные средства сейчас благоустраивают территорию в Усть-Лабинске, парк Победы в Курганинске, набережную в районе улицы Курзальной в Геленджике. Продолжаются работы в парке культуры и отдыха в Кореновске. Эти объекты благоустроят в 2025-2026 годах. Отмечено, кроме того, что на форуме наградили города Сочи, Курганинск и Армавир, которые стали лауреатами различных конкурсов Минстроя России.
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий ТимкивОтдыхающие в станице Тамань в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Отдыхающие в станице Тамань в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Пять муниципалитетов Кубани получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на масштабное обновление территорий по нацпроекту, рассказал журналистам министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, в федеральном конкурсе победили Армавир, Кореновск, Тамань, Горячий Ключ и Новокубанск, они получат финансирование из федерального бюджета по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Сами итоги конкурса подвели на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.
"Пять кубанских муниципалитетов получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Такие победы – результат системной работы наших муниципалитетов и поддержки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В регионе много внимания уделяют развитию и благоустройству общественных пространств, участие в федеральных конкурсах позволяет привлекать для этой работы дополнительные ресурсы", – сказал журналистам Вячеслав Шапошник, его слова приводит пресс-служба.
Сообщается, что средства направят на обновление в Армавире территории площадью 2,6 гектара в границах улиц Комсомольской, Кирова, Ленина, Карла Либкнехта. Кореновск победил с проектом благоустройства общественного пространства по улице Красной от улицы Фрунзе до улицы Венеры Павленко "Нить поколений", площадь – 4,2 гектара. В станице Тамань обновят сквер имени Головатого, его площадь – 1,7 гектара. В Горячем Ключе благоустроят парк культуры и отдыха 30-летия Победы" площадью 2,6 гектара. В Новокубанске реконструируют "Бароновский парк" площадью около 6 гектаров.
В 2024 году, по данным пресс-службы, победителями стали четыре муниципалитета. На полученные средства сейчас благоустраивают территорию в Усть-Лабинске, парк Победы в Курганинске, набережную в районе улицы Курзальной в Геленджике. Продолжаются работы в парке культуры и отдыха в Кореновске. Эти объекты благоустроят в 2025-2026 годах.
Отмечено, кроме того, что на форуме наградили города Сочи, Курганинск и Армавир, которые стали лауреатами различных конкурсов Минстроя России.
На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью
