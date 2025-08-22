https://ria.ru/20250822/kuban-2037077593.html

Пять муниципалитетов Кубани получат 450 млн рублей на обновление территорий

Пять муниципалитетов Кубани получат 450 млн рублей на обновление территорий - РИА Новости, 22.08.2025

Пять муниципалитетов Кубани получат 450 млн рублей на обновление территорий

Пять муниципалитетов Кубани получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на масштабное обновление территорий по нацпроекту, рассказал журналистам... РИА Новости, 22.08.2025

краснодарский край

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Пять муниципалитетов Кубани получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на масштабное обновление территорий по нацпроекту, рассказал журналистам министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, в федеральном конкурсе победили Армавир, Кореновск, Тамань, Горячий Ключ и Новокубанск, они получат финансирование из федерального бюджета по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Сами итоги конкурса подвели на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина и главы Минстроя России Ирека Файзуллина. "Пять кубанских муниципалитетов получат более 450 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Такие победы – результат системной работы наших муниципалитетов и поддержки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В регионе много внимания уделяют развитию и благоустройству общественных пространств, участие в федеральных конкурсах позволяет привлекать для этой работы дополнительные ресурсы", – сказал журналистам Вячеслав Шапошник, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что средства направят на обновление в Армавире территории площадью 2,6 гектара в границах улиц Комсомольской, Кирова, Ленина, Карла Либкнехта. Кореновск победил с проектом благоустройства общественного пространства по улице Красной от улицы Фрунзе до улицы Венеры Павленко "Нить поколений", площадь – 4,2 гектара. В станице Тамань обновят сквер имени Головатого, его площадь – 1,7 гектара. В Горячем Ключе благоустроят парк культуры и отдыха 30-летия Победы" площадью 2,6 гектара. В Новокубанске реконструируют "Бароновский парк" площадью около 6 гектаров. В 2024 году, по данным пресс-службы, победителями стали четыре муниципалитета. На полученные средства сейчас благоустраивают территорию в Усть-Лабинске, парк Победы в Курганинске, набережную в районе улицы Курзальной в Геленджике. Продолжаются работы в парке культуры и отдыха в Кореновске. Эти объекты благоустроят в 2025-2026 годах. Отмечено, кроме того, что на форуме наградили города Сочи, Курганинск и Армавир, которые стали лауреатами различных конкурсов Минстроя России.

