На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью

На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью

краснодарский край

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Более 500 оздоровительных и лечебных программ на Кубани ждут туристов в бархатный сезон, это более 200 санаторно-курортных организаций Краснодарского края с вместимостью более 100 тысяч мест, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "Многие туристы в осенний период предпочитают санаторный отдых и бальнеолечение. Сегодня в Краснодарском крае более 200 санаторно-курортных организаций с вместимостью более 100 тысяч мест… Санаторно-курортные организации Краснодарского края специализируются на лечении практически всего спектра известных медицине заболеваний, реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ с использованием минеральной воды и лечебных грязей местного происхождения", - сообщили агентству в минкурортов Краснодарского края. По данным министерства, каждый год здравницы Краснодарского края принимают порядка 1,5 миллиона отдыхающих по санаторно-курортным путевкам. Самыми бронируемыми черноморскими направлениями на бархатный сезон являются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район, Горячий Ключ. Кроме того, среди туристов популярны Туапсинский, Ейский, Славянский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский районы края и город Новороссийск. По состоянию на 15 августа 2025 года, номерной фонд на Черноморском побережье забронирован на осенний период примерно наполовину (51,2%), на Азовском побережье - на 22,6%, на предгорных территориях - на 39,8%, на уровне 2024 года, информирует ведомство. Бархатный сезон на Кубани начинается примерно с середины сентября. Первая декада осеннего месяца считается продолжением лета. Длится сезон в регионе примерно месяц - до середины октября.

