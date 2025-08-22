Рейтинг@Mail.ru
На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
21:32 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kuban-2037073952.html
На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью
На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью - РИА Новости, 22.08.2025
На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью
Более 500 оздоровительных и лечебных программ на Кубани ждут туристов в бархатный сезон, это более 200 санаторно-курортных организаций Краснодарского края с... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:32:00+03:00
2025-08-22T21:32:00+03:00
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_c3bb93fea96e7b02290aa7c746d3c206.jpg
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Более 500 оздоровительных и лечебных программ на Кубани ждут туристов в бархатный сезон, это более 200 санаторно-курортных организаций Краснодарского края с вместимостью более 100 тысяч мест, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "Многие туристы в осенний период предпочитают санаторный отдых и бальнеолечение. Сегодня в Краснодарском крае более 200 санаторно-курортных организаций с вместимостью более 100 тысяч мест… Санаторно-курортные организации Краснодарского края специализируются на лечении практически всего спектра известных медицине заболеваний, реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ с использованием минеральной воды и лечебных грязей местного происхождения", - сообщили агентству в минкурортов Краснодарского края. По данным министерства, каждый год здравницы Краснодарского края принимают порядка 1,5 миллиона отдыхающих по санаторно-курортным путевкам. Самыми бронируемыми черноморскими направлениями на бархатный сезон являются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район, Горячий Ключ. Кроме того, среди туристов популярны Туапсинский, Ейский, Славянский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский районы края и город Новороссийск. По состоянию на 15 августа 2025 года, номерной фонд на Черноморском побережье забронирован на осенний период примерно наполовину (51,2%), на Азовском побережье - на 22,6%, на предгорных территориях - на 39,8%, на уровне 2024 года, информирует ведомство. Бархатный сезон на Кубани начинается примерно с середины сентября. Первая декада осеннего месяца считается продолжением лета. Длится сезон в регионе примерно месяц - до середины октября.
https://ria.ru/20250822/kuban-2037072798.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba39f8ed62014f118049bdd100837e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Краснодарский край
На Кубани более 500 оздоровительных программ ждут туристов осенью

Более 500 оздоровительных программ на Кубани ждут туристов в бархатный сезон

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Более 500 оздоровительных и лечебных программ на Кубани ждут туристов в бархатный сезон, это более 200 санаторно-курортных организаций Краснодарского края с вместимостью более 100 тысяч мест, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"Многие туристы в осенний период предпочитают санаторный отдых и бальнеолечение. Сегодня в Краснодарском крае более 200 санаторно-курортных организаций с вместимостью более 100 тысяч мест… Санаторно-курортные организации Краснодарского края специализируются на лечении практически всего спектра известных медицине заболеваний, реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ с использованием минеральной воды и лечебных грязей местного происхождения", - сообщили агентству в минкурортов Краснодарского края.
По данным министерства, каждый год здравницы Краснодарского края принимают порядка 1,5 миллиона отдыхающих по санаторно-курортным путевкам. Самыми бронируемыми черноморскими направлениями на бархатный сезон являются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район, Горячий Ключ. Кроме того, среди туристов популярны Туапсинский, Ейский, Славянский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский районы края и город Новороссийск.
По состоянию на 15 августа 2025 года, номерной фонд на Черноморском побережье забронирован на осенний период примерно наполовину (51,2%), на Азовском побережье - на 22,6%, на предгорных территориях - на 39,8%, на уровне 2024 года, информирует ведомство.
Бархатный сезон на Кубани начинается примерно с середины сентября. Первая декада осеннего месяца считается продолжением лета. Длится сезон в регионе примерно месяц - до середины октября.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Более 160 археологических экспедиций проведут на Кубани в 2025 году
Вчера, 21:22
 
Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала