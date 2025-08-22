https://ria.ru/20250822/kuban-2037072798.html

Более 160 археологических экспедиций проведут на Кубани в 2025 году

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Более 160 археологических экспедиций проведут на Кубани в 2025 году, всего на госохране состоят более 15 тысяч объектов археологического наследия, рассказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.. "Кубань является одним лидирующих регионов в стране по количеству экспедиций и многообразию памятников археологии. Это стоянки древних людей каменного века, знаменитые дольмены эпохи бронзы, античные города-государства, средневековые крепости и укрепления. В этом году будут проведены 164 экспедиции. Всего на государственной охране состоит более 15 тысяч объектов археологического наследия", – сказал Лузинов журналистам, его слова приводит пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, масштабные археологические исследования в 2025 году проводят в рамках строительства Таманского группового водопровода в Темрюкском районе. Изыскания ведут на шести памятниках археологии. На одном из них обнаружили редкие для античности погребальные комплексы с применением кремации. В Тамани, как отмечается, проводят раскопки на территории древнего города "Гермонасса-Тмутаракань", где располагался центр древнерусского княжества. Памятник археологии "Семибратнее городище" под Анапой является одним из крупнейших городов в эпоху античности. В поселке Сенном продолжают многолетние комплексные изучения античного и средневекового археологического памятника Фанагория. В раскопках, отмечается, принимают участие специалисты Российской академии наук и высших учебных заведений, в том числе Кубанского государственного университета. Исследуются жилые кварталы средневекового города с остатками домов и хозяйственных построек, мастерских и виноделен. В Краснодаре проводили раскопки кургана, где обнаружили более 50 погребений разных эпох с остатками поминальных тризн. По окончании исследований артефакты пополняют государственный музейный фонд РФ, подчеркнули в пресс-службе краевой администрации.

