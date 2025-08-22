Пострадавшая в "Крокусе" рассказала об ощущении нереальности происходящего
Пострадавшая в "Крокусе" рассказала суду об ощущении нереальности происходящего
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Потерпевшая по делу о теракте в "Крокус сити холле" рассказала суду, что не верила в реальность происходящего в ходе нападения на посетителей концерта, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Одна из потерпевших в ходе опроса в суде заявила, что во время теракта у нее возникло "ощущение нереальности происходящего", фраза запомнилась", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
19 августа, 05:35