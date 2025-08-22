https://ria.ru/20250822/konkurs-2036979719.html

Шесть нижегородских проектов победили в конкурсе малых городов России

Шесть нижегородских проектов победили в конкурсе малых городов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Шесть населенных пунктов Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги подведены в рамках Всероссийского форума малых городов. "В числе проектов-победителей – благоустройство Театральной площади в Дзержинске, сквера Ворожейкина, переулка Кирова и прилегающего участка набережной Революции в Городце, парка Ленинского комсомола в Богородске, площади Мира в Лукоянове, территории в границах улиц Ленина, Алешкова и Бахирева в Ветлуге, центральной площади у Святых врат в Дивееве", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что общая сумма федерального гранта на реализацию концепций-победителей составит 520,2 миллиона рублей, столько же составит финансирование из областного бюджета, также планируется привлечение внебюджетных средств. "Нижегородская область в очередной раз вошла в число регионов с наибольшим количеством проектов-победителей. И таких результатов мы достигаем благодаря хорошей подготовке концепций и вовлеченности самих жителей. Вместе с сегодняшними проектами-победителями общее число поддержанных в области проектов за время проведения конкурса - 47. Кроме того, второй год поддерживаем наших коллег из ДНР - гранты на благоустройство пространств получили проекты центральной части Зугрэса и парка в Иловайске", - приводятся в сообщении слова Никитина. Всего с 2018 года благодаря победам в конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Нижегородская область получила более 3,4 миллиарда рублей федеральных средств на развитие общественных пространств.

