Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Четвертый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Анастасия" приступил к проходке тоннеля для строящегося метро в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. Проект строительства линии метротрамвая в Красноярске с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас на первом этапе составит 11 километров. На линии расположатся шесть остановочных пунктов. По данным пресс-службы, "Анастасия" проложит левый перегонный тоннель красноярского метро между станциями "Площадь Революции" и "Вокзальная". В церемонии запуска приняли участие губернатор края Михаил Котюков и председатель наблюдательного совета АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров. На данном участке комплексу предстоит преодолеть расстояние около 1262 метров на глубине 13-16 метров. Машина носит имя Героя Социалистического труда Анастасии Тимофеевны Стеблевой. Параллельно правый перегонный тоннель пройдет ТПМК "Ирина", который сейчас монтируется в этом же котловане на станции "Площадь Революции". "Мы запустили четвертый тоннелепроходческий комплекс, а в ближайший месяц ожидаем старт пятого. Важно, что строительство ведется в соответствии с проектными решениями, необходимая техника и ресурсы имеются, персонал набран. Работы развернуты на всех площадках. В ближайшее время последние этапы проекта метро пройдут государственную экспертизу, и у нас появится полный комплект всех необходимых документов", - сказал губернатор. По данным пресс-службы, в начале августа в Октябрьском районе Красноярска начались новые тоннелепроходческие работы от станции "Высотная" до остановочного пункта "Улица Копылова". На этом участке ТПМК "Евгения" пройдет 2,6 километра на глубине 45 метров. Движение в сторону центральной части города продолжают щиты "Екатерина" и "Соломея". Суммарно они прошли более 4 километров. Первый щит уже прошёл под руслом реки Качи, примерно через месяц этот рубеж преодолеет и второй. Всего на строительстве линии метро Красноярска будут работать шесть комплексов.

