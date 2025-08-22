Рейтинг@Mail.ru
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kompleks-2036951159.html
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске - РИА Новости, 22.08.2025
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске
Четвертый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Анастасия" приступил к проходке тоннеля для строящегося метро в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:13:00+03:00
2025-08-22T12:13:00+03:00
красноярск
михаил котюков
руслан байсаров
октябрьский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94012/70/940127044_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_7cab0d64c13f621bd6d805834fd0b324.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Четвертый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Анастасия" приступил к проходке тоннеля для строящегося метро в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. Проект строительства линии метротрамвая в Красноярске с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас на первом этапе составит 11 километров. На линии расположатся шесть остановочных пунктов. По данным пресс-службы, "Анастасия" проложит левый перегонный тоннель красноярского метро между станциями "Площадь Революции" и "Вокзальная". В церемонии запуска приняли участие губернатор края Михаил Котюков и председатель наблюдательного совета АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров. На данном участке комплексу предстоит преодолеть расстояние около 1262 метров на глубине 13-16 метров. Машина носит имя Героя Социалистического труда Анастасии Тимофеевны Стеблевой. Параллельно правый перегонный тоннель пройдет ТПМК "Ирина", который сейчас монтируется в этом же котловане на станции "Площадь Революции". "Мы запустили четвертый тоннелепроходческий комплекс, а в ближайший месяц ожидаем старт пятого. Важно, что строительство ведется в соответствии с проектными решениями, необходимая техника и ресурсы имеются, персонал набран. Работы развернуты на всех площадках. В ближайшее время последние этапы проекта метро пройдут государственную экспертизу, и у нас появится полный комплект всех необходимых документов", - сказал губернатор. По данным пресс-службы, в начале августа в Октябрьском районе Красноярска начались новые тоннелепроходческие работы от станции "Высотная" до остановочного пункта "Улица Копылова". На этом участке ТПМК "Евгения" пройдет 2,6 километра на глубине 45 метров. Движение в сторону центральной части города продолжают щиты "Екатерина" и "Соломея". Суммарно они прошли более 4 километров. Первый щит уже прошёл под руслом реки Качи, примерно через месяц этот рубеж преодолеет и второй. Всего на строительстве линии метро Красноярска будут работать шесть комплексов.
красноярск
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94012/70/940127044_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_33be9b66c1fbda469ecfc228f73f5267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, михаил котюков, руслан байсаров, октябрьский район
Красноярск, Михаил Котюков, Руслан Байсаров, Октябрьский район
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске

В Красноярске запустили тоннелепроходческий комплекс "Анастасия"

© Фото : предоставлено градостроительным департаментом мэрии Красноярска Строительство метро
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : предоставлено градостроительным департаментом мэрии Красноярска
Строительство метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Четвертый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Анастасия" приступил к проходке тоннеля для строящегося метро в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Проект строительства линии метротрамвая в Красноярске с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас на первом этапе составит 11 километров. На линии расположатся шесть остановочных пунктов.
По данным пресс-службы, "Анастасия" проложит левый перегонный тоннель красноярского метро между станциями "Площадь Революции" и "Вокзальная". В церемонии запуска приняли участие губернатор края Михаил Котюков и председатель наблюдательного совета АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров.
На данном участке комплексу предстоит преодолеть расстояние около 1262 метров на глубине 13-16 метров. Машина носит имя Героя Социалистического труда Анастасии Тимофеевны Стеблевой. Параллельно правый перегонный тоннель пройдет ТПМК "Ирина", который сейчас монтируется в этом же котловане на станции "Площадь Революции".
"Мы запустили четвертый тоннелепроходческий комплекс, а в ближайший месяц ожидаем старт пятого. Важно, что строительство ведется в соответствии с проектными решениями, необходимая техника и ресурсы имеются, персонал набран. Работы развернуты на всех площадках. В ближайшее время последние этапы проекта метро пройдут государственную экспертизу, и у нас появится полный комплект всех необходимых документов", - сказал губернатор.
По данным пресс-службы, в начале августа в Октябрьском районе Красноярска начались новые тоннелепроходческие работы от станции "Высотная" до остановочного пункта "Улица Копылова". На этом участке ТПМК "Евгения" пройдет 2,6 километра на глубине 45 метров. Движение в сторону центральной части города продолжают щиты "Екатерина" и "Соломея". Суммарно они прошли более 4 километров. Первый щит уже прошёл под руслом реки Качи, примерно через месяц этот рубеж преодолеет и второй. Всего на строительстве линии метро Красноярска будут работать шесть комплексов.
 
КрасноярскМихаил КотюковРуслан БайсаровОктябрьский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала