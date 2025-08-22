https://ria.ru/20250822/kiev-2037006230.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.08.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в пятницу в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пятницу в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным министерства, в Киеве и Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской областях воздушная тревога была объявлена практически одновременно - в 15.27 (совпадает с мск), Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
