Кандидатами в депутаты в Тюменской области стали 18 ветеранов СВО

Кандидатами в депутаты в Тюменской области стали 18 ветеранов СВО - РИА Новости, 22.08.2025

Кандидатами в депутаты в Тюменской области стали 18 ветеранов СВО

22.08.2025

ТЮМЕНЬ, 22 авг - РИА Новости. Восемнадцать участников специальной военной операции стали кандидатами в депутаты на выборах в думы, которые пройдут в сентябре этого года в городах Тобольск, Ишим, 21 муниципальном округе, а также в двух округах Тюмени, сообщается на сайте правительства Тюменской области. "В Тюменской области пройдут выборы в думы Тобольска, Ишима и еще 21 муниципального округа, а также дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным округам… На депутатские мандаты претендует 941 кандидат, в том числе 18 участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, комментируя вопросы подготовки к выборам и их проведения, подчеркнул, что регион к единому дню голосования готовится по плану. В списки избирателей включены 570 тысяч человек. В регионе будут действовать 722 избирательных участка. Досрочное голосование на отдаленных или труднодоступных территориях стартует 6 сентября. В единый день голосования все избирательные участки в Тюменской области будут оснащены необходимыми техническими средствами. Для обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов принимаются необходимые меры. С 13 по 15 сентября личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы.

