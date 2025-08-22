Рейтинг@Mail.ru
Кандидатами в депутаты в Тюменской области стали 18 ветеранов СВО
Тюменская область
 
15:25 22.08.2025
Кандидатами в депутаты в Тюменской области стали 18 ветеранов СВО
тюменская область
тюменская область
александр моор
ТЮМЕНЬ, 22 авг - РИА Новости. Восемнадцать участников специальной военной операции стали кандидатами в депутаты на выборах в думы, которые пройдут в сентябре этого года в городах Тобольск, Ишим, 21 муниципальном округе, а также в двух округах Тюмени, сообщается на сайте правительства Тюменской области. "В Тюменской области пройдут выборы в думы Тобольска, Ишима и еще 21 муниципального округа, а также дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным округам… На депутатские мандаты претендует 941 кандидат, в том числе 18 участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, комментируя вопросы подготовки к выборам и их проведения, подчеркнул, что регион к единому дню голосования готовится по плану. В списки избирателей включены 570 тысяч человек. В регионе будут действовать 722 избирательных участка. Досрочное голосование на отдаленных или труднодоступных территориях стартует 6 сентября. В единый день голосования все избирательные участки в Тюменской области будут оснащены необходимыми техническими средствами. Для обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов принимаются необходимые меры. С 13 по 15 сентября личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы.
тюменская область
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 22 авг - РИА Новости. Восемнадцать участников специальной военной операции стали кандидатами в депутаты на выборах в думы, которые пройдут в сентябре этого года в городах Тобольск, Ишим, 21 муниципальном округе, а также в двух округах Тюмени, сообщается на сайте правительства Тюменской области.
"В Тюменской области пройдут выборы в думы Тобольска, Ишима и еще 21 муниципального округа, а также дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным округам… На депутатские мандаты претендует 941 кандидат, в том числе 18 участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, комментируя вопросы подготовки к выборам и их проведения, подчеркнул, что регион к единому дню голосования готовится по плану. В списки избирателей включены 570 тысяч человек. В регионе будут действовать 722 избирательных участка.
Досрочное голосование на отдаленных или труднодоступных территориях стартует 6 сентября. В единый день голосования все избирательные участки в Тюменской области будут оснащены необходимыми техническими средствами. Для обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов принимаются необходимые меры. С 13 по 15 сентября личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес
21 августа, 17:36
 
Тюменская область
Александр Моор
 
 
