https://ria.ru/20250822/kalifornija-2036879509.html

В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов

В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов - РИА Новости, 22.08.2025

В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов

Ассамблея штата Калифорния одобрила законопроект, который позволит вынести на ноябрьское голосование план губернатора-демократа Гэвина Ньюсома по изменению... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T01:30:00+03:00

2025-08-22T01:30:00+03:00

2025-08-22T01:30:00+03:00

в мире

калифорния

техас

сша

гэвин ньюсом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/86/1533158675_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_490073090f994227057f5d144ea8fca1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Ассамблея штата Калифорния одобрила законопроект, который позволит вынести на ноябрьское голосование план губернатора-демократа Гэвина Ньюсома по изменению границ избирательных округов в ответ на действия республиканцев в штате Техас. В ходе голосования, результаты которого составили 57 голосов "за" при 20 "против", контролируемая демократами Ассамблея одобрила законопроект, устанавливающий сроки и процедуры проведения общенациональных выборов по перераспределению округов, запланированных на 4 ноября. Данная мера направлена на получение пяти дополнительных мест в палате представителей до промежуточных выборов 2026 года. Теперь законопроект будет направлен на утверждение в сенат штата Калифорния, где демократы также обладают значительным большинством голосов. Ранее палата представителей Техаса, в которой превалируют республиканцы, одобрила новые карты округов, которые должны создать пять дополнительных мест для Республиканской партии в палате представителей США. После этого документы были направлены в сенат штата для окончательного утверждения и подписания губернатором. В то же время в Калифорнии, где демократы также инициировали процесс изменения границ, чтобы усилить свое представительство, республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу. Однако Верховный суд отклонил иск республиканских законодателей.

https://ria.ru/20250821/ssha-2036620830.html

калифорния

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, техас, сша, гэвин ньюсом