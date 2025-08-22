https://ria.ru/20250822/kalifornija-2036879509.html
В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов
в мире
калифорния
техас
сша
гэвин ньюсом
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Ассамблея штата Калифорния одобрила законопроект, который позволит вынести на ноябрьское голосование план губернатора-демократа Гэвина Ньюсома по изменению границ избирательных округов в ответ на действия республиканцев в штате Техас. В ходе голосования, результаты которого составили 57 голосов "за" при 20 "против", контролируемая демократами Ассамблея одобрила законопроект, устанавливающий сроки и процедуры проведения общенациональных выборов по перераспределению округов, запланированных на 4 ноября. Данная мера направлена на получение пяти дополнительных мест в палате представителей до промежуточных выборов 2026 года. Теперь законопроект будет направлен на утверждение в сенат штата Калифорния, где демократы также обладают значительным большинством голосов. Ранее палата представителей Техаса, в которой превалируют республиканцы, одобрила новые карты округов, которые должны создать пять дополнительных мест для Республиканской партии в палате представителей США. После этого документы были направлены в сенат штата для окончательного утверждения и подписания губернатором. В то же время в Калифорнии, где демократы также инициировали процесс изменения границ, чтобы усилить свое представительство, республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу. Однако Верховный суд отклонил иск республиканских законодателей.
В мире, Калифорния, Техас, США, Гэвин Ньюсом
