"Кошмарный" шедевр: как история Салли Хорнер вдохновила Набокова
Флоренс Салли Хорнер
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Она украла блокнот за 5 центов — и попала в рабство к педофилу. Ее история потрясла Америку, а потом — весь мир, когда Набоков превратил ее кошмар в литературный шедевр.
В июне 1948 года обычная школьница Салли Хорнер из Нью-Джерси совершила роковую ошибку: поддавшись давлению сверстниц, стащила дешевый блокнот из магазина. В этот момент к ней подошел Фрэнк Ласалль — 50-летний автомеханик с тюремным прошлым за изнасилования несовершеннолетних. Он представился агентом ФБР, пообещал "не сажать девочку в тюрьму", если та будет ему подчиняться — и увез ее в 21-месячный ад через всю Америку.
"Я не хотела умирать. Я просто хотела, чтобы это закончилось..." - последние слова Салли Хорнер перед роковой аварией в 1952 году. История, которая легла в основу самого скандального романа XX века, оказалась страшнее любого художественного вымысла.
Камден, Нью-Джерси
5 июня 1948 года. Жаркий летний день в небольшом городке Кэмден, Нью-Джерси. Одиннадцатилетняя Флоренс "Салли" Хорнер, скромная девочка из бедной семьи, впервые в жизни решается на преступление - под давлением одноклассниц она крадет дешевый блокнот стоимостью всего пять центов из местного магазина.
В этот момент к ней подходит высокий мужчина в строгом костюме. Он представляется агентом ФБР, утверждает, что видел все через "специальное зеркало наблюдения", и грозит отправить ее в исправительную школу. Но предлагает "договор": если Салли будет ему подчиняться, он "закроет глаза" на эту мелкую кражу.
"Я думала, он настоящий полицейский... Я так боялась, что мама узнает..." - позже вспоминала Салли в своих показаниях.
Мужчина с дочерью
Мастер обмана
Этим мужчиной оказался 52-летний Фрэнк Ласалль, настоящее имя - Фрэнк Уорнер, автомеханик с длинной криминальной историей, включавшей предыдущие обвинения в совращении несовершеннолетних.
Он разработал продуманную схему похищения. Он заставил Салли убедить мать, что едет на летние каникулы с семьей одноклассницы. Тщательно контролировал все ее телефонные звонки и письма домой. Фрэнк регулярно менял их имена и биографии при переезде в новые города. Регистрировал ее в местных школах как свою дочь. Преступник умело использовал послевоенную бюрократическую неразбериху
Флоренс Салли Хорнер после освобождения в 1950 году
"Он говорил: 'Ты теперь моя дочь Энн'. Я должна была запоминать новые даты рождения, имена умерших 'родственников'..." - из показаний Салли следователям.
География кошмара
В течение 21 месяца Ласалль возил Салли по всей Америке, и их маршрут удивительным образом предвосхитил будущее путешествие Гумберта и Лолиты: Балтимор, где начались систематические изнасилования, Даллас, первая неудачная попытка побега, Сан-Диего, где Ласалль оформил фиктивный брак, чтобы узаконить их отношения, Лос-Анджелес, где Салли наконец призналась школьной подруге в правде.
"В каждом новом городе - новая школа, новые имена, новый круг лжи... и новый виток ужаса", - писала позже исследовательница Сара Вайнман.
Психология заложницы
Почему Салли не сбежала раньше? Современные психологи выделяют несколько ключевых факторов: развитый стокгольмский синдром, глубокий страх перед наказанием за "сотрудничество" с похитителем, внушенная убежденность, что мать ее "предала", отпустив с незнакомцем, постепенное, но необратимое разрушение личности за два года плена.
Девочка в своей комнате
"Он постоянно твердил: 'Твоя мать тебя бросила. Я - единственный, кто о тебе заботится...' И я начинала в это верить", - признавалась Салли после освобождения.
Освобождение и его цена
19 марта 1950 года в калифорнийском городе Сан-Хосе соседка по трейлерному парку, наконец, помогла Салли связаться с родными. Когда настоящие агенты ФБР приехали за ней, они обнаружили истощенную девочку с потухшим взглядом. Ласалль получил 30-35 лет тюрьмы, фактически пожизненный срок для 52-летнего мужчины.
Но даже вернувшись домой, Салли не обрела покоя: травля в школе, одноклассники называли ее "падшей женщиной", изнуряющие ночные кошмары, отчаянная попытка найти нормальную любовь в 15 лет. Позже
Флоренс Салли Хорнер с матерью после освобождение
роковая автомобильная авария 18 августа 1952 года, оборвавшая ее жизнь.
"Она так отчаянно хотела быть нормальной... Но наш мир не прощает жертвам их страданий", - с горечью говорила позже ее сестра.
От реальности к роману
Владимир Набоков не просто вдохновился этой историей - он оставил в "Лолите" прямые отсылки к делу Хорнер.
В ранних черновиках романа героиню звали "Салли", а не "Долли". В финальной версии Гумберт прямо сравнивает себя с Ласаллем. География путешествия героев почти идентична реальному маршруту. Возрастные характеристики персонажей точно соответствуют прототипам.
"Не проделал ли я с Долли то, что Франк Ласалль проделал с одиннадцатилетней Салли Хорнер?"- эта ключевая фраза Гумберта стала литературным памятником реальной жертве.
Эпилог: незаживающая рана
Сегодня, спустя более 70 лет в родном Кэмдене установлена мемориальная доска в честь Салли. Психологи используют ее случай для изучения посттравматических расстройств у детей. Писательница Сара Вайнман посвятила этой истории книгу "Подлинная жизнь Лолиты". Протоколы ФБР по поиску пропавших детей были изменены после этого дела.
Салли так и не стала Лолитой. Лолита - это литературный миф, порожденный гением Набокова. Салли - это незаживающая рана, это боль, которая никогда не прекратится, это напоминание о том, как хрупко детство и как страшен мир, в котором мы живем.