Иордания назвала Россию одним из основных туристических рынков - РИА Новости, 22.08.2025
07:04 22.08.2025
Иордания назвала Россию одним из основных туристических рынков
Иордания считает российский рынок целевым и одним из основных в туристическом секторе и готова предложить разнообразные виды отдыха, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2025
БЕЙРУТ, 22 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Иордания считает российский рынок целевым и одним из основных в туристическом секторе и готова предложить разнообразные виды отдыха, заявил РИА Новости иорданский министр туризма Имад Хджазин. "Для нас Российская Федерация - это целевой рынок, один из основных. У нас есть несколько направлений туризма. Например, место крещения Христа на реке Иордан, где действует российская церковь и паломнический дом, который в свое время почтил своим присутствием президент Владимир Путин. Мы рассчитываем на развитие религиозного паломничества из России", - сказал Хджазин. Кроме того, по словам министра, большой популярностью у российских туристов всегда пользовался город Акабе, расположенный на берегу Красного моря. "Также стоит упомянуть культурный туризм в Петре и Вади Рам", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что в Иордании живет немало выпускников российских вузов, есть смешанные семьи, сохраняются прочные человеческие связи. "Поэтому мы очень ценим этот шаг (отмену визового режима между Иорданией и Россией - ред,), предпринятый обеими странами, поскольку он действительно укрепит и активизирует туристический обмен между Иорданским Хашимитским Королевством и Российской Федерацией", - сказал Хджазин. Ранее главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований между странами. До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем годом ранее.
БЕЙРУТ, 22 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Иордания считает российский рынок целевым и одним из основных в туристическом секторе и готова предложить разнообразные виды отдыха, заявил РИА Новости иорданский министр туризма Имад Хджазин.
"Для нас Российская Федерация - это целевой рынок, один из основных. У нас есть несколько направлений туризма. Например, место крещения Христа на реке Иордан, где действует российская церковь и паломнический дом, который в свое время почтил своим присутствием президент Владимир Путин. Мы рассчитываем на развитие религиозного паломничества из России", - сказал Хджазин.
В Иордании оценили отмену визового режима с Россией
Вчера, 06:39
Кроме того, по словам министра, большой популярностью у российских туристов всегда пользовался город Акабе, расположенный на берегу Красного моря. "Также стоит упомянуть культурный туризм в Петре и Вади Рам", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что в Иордании живет немало выпускников российских вузов, есть смешанные семьи, сохраняются прочные человеческие связи. "Поэтому мы очень ценим этот шаг (отмену визового режима между Иорданией и Россией - ред,), предпринятый обеими странами, поскольку он действительно укрепит и активизирует туристический обмен между Иорданским Хашимитским Королевством и Российской Федерацией", - сказал Хджазин.
Ранее главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований между странами.
До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем годом ранее.
Москва надеется на визит короля Иордании, заявил Лавров
20 августа, 13:45
 
