В Иордании оценили отмену визового режима с Россией

В Иордании оценили отмену визового режима с Россией - РИА Новости, 22.08.2025

В Иордании оценили отмену визового режима с Россией

Отмена визового режима между Россией и Иорданией поможет восстановить туристическую активность между двумя странами, заявил РИА Новости иорданский министр... РИА Новости, 22.08.2025

БЕЙРУТ, 22 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отмена визового режима между Россией и Иорданией поможет восстановить туристическую активность между двумя странами, заявил РИА Новости иорданский министр туризма Имад Хджазин. В среду главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований между странами. "Нет сомнений, что это решение - важное и в то же время смелое. Оно поможет восстановить туристическую активность между двумя странами", - сказал Хджазин, отвечая на вопрос, как отмена визового режима может повлиять на туристический сектор в королевстве. До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем годом ранее.

