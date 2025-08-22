Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении

https://ria.ru/20250822/intervidenie-2036945980.html

Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства", который организует Интервидение, рассказал РИА РИА Новости, 22.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства", который организует Интервидение, рассказал РИА Новости о направлении приглашений в "недружественные страны" и об участии стран Африки и Южной Америки. На вопрос о том, направлялись ли приглашения в "недружественные страны", организаторы сказали, что приглашения отправляли в ряд европейских стран, а также в США. "Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату", - сказали организаторы. В фонде отметили, что некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств. Говоря об участниках из Южной Америки, собеседники агентства уточнили, что на конкурсе зрители услышат песни артистов из трех стран - Венесуэлы, Колумбии, Кубы. "Африканский континент также представлен тремя артистами - из Египта, Мадагаскара и ЮАР. Эти шесть стран составляют больше четверти всего состава участников", - отметили организаторы. В фонде подчеркнули, что одной из основных ценностей конкурса является демонстрация мирового разнообразия культур и музыкальных традиций. "Для того чтобы продемонстрировать на одной сцене артистов из самых разных культур, организаторы приглашали к участию артистов со всех континентов", - заключили организаторы. В конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

