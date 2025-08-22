Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении
В Интервидении примут участие по 3 представителя из стран Африки и Южной Америки
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства", который организует Интервидение, рассказал РИА Новости о направлении приглашений в "недружественные страны" и об участии стран Африки и Южной Америки.
На вопрос о том, направлялись ли приглашения в "недружественные страны", организаторы сказали, что приглашения отправляли в ряд европейских стран, а также в США.
"Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату", - сказали организаторы.
В фонде отметили, что некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств.
Говоря об участниках из Южной Америки, собеседники агентства уточнили, что на конкурсе зрители услышат песни артистов из трех стран - Венесуэлы, Колумбии, Кубы.
«
"Африканский континент также представлен тремя артистами - из Египта, Мадагаскара и ЮАР. Эти шесть стран составляют больше четверти всего состава участников", - отметили организаторы.
В фонде подчеркнули, что одной из основных ценностей конкурса является демонстрация мирового разнообразия культур и музыкальных традиций.
"Для того чтобы продемонстрировать на одной сцене артистов из самых разных культур, организаторы приглашали к участию артистов со всех континентов", - заключили организаторы.
В конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".