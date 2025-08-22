Рейтинг@Mail.ru
Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:01 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/intervidenie-2036945980.html
Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении
Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении - РИА Новости, 22.08.2025
Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении
Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства", который организует Интервидение, рассказал РИА РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:01:00+03:00
2025-08-22T12:01:00+03:00
культура
россия
южная америка
сша
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства", который организует Интервидение, рассказал РИА Новости о направлении приглашений в "недружественные страны" и об участии стран Африки и Южной Америки. На вопрос о том, направлялись ли приглашения в "недружественные страны", организаторы сказали, что приглашения отправляли в ряд европейских стран, а также в США. "Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату", - сказали организаторы. В фонде отметили, что некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств. Говоря об участниках из Южной Америки, собеседники агентства уточнили, что на конкурсе зрители услышат песни артистов из трех стран - Венесуэлы, Колумбии, Кубы. "Африканский континент также представлен тремя артистами - из Египта, Мадагаскара и ЮАР. Эти шесть стран составляют больше четверти всего состава участников", - отметили организаторы. В фонде подчеркнули, что одной из основных ценностей конкурса является демонстрация мирового разнообразия культур и музыкальных традиций. "Для того чтобы продемонстрировать на одной сцене артистов из самых разных культур, организаторы приглашали к участию артистов со всех континентов", - заключили организаторы. В конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250821/intervidenie-2036622658.html
https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035156089.html
россия
южная америка
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:736:1749:2048_1920x0_80_0_0_e2cf285dc09cdad36a0b803b1473241b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная америка, сша, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, африка, новости культуры
Культура, Россия, Южная Америка, США, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025, Африка, Новости культуры
Организаторы рассказали, какие страны примут участие в Интервидении

В Интервидении примут участие по 3 представителя из стран Африки и Южной Америки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства", который организует Интервидение, рассказал РИА Новости о направлении приглашений в "недружественные страны" и об участии стран Африки и Южной Америки.
На вопрос о том, направлялись ли приглашения в "недружественные страны", организаторы сказали, что приглашения отправляли в ряд европейских стран, а также в США.
Какие страны Россия признала недружественными
22 июля 2022, 17:39
Инфографика
Какие страны Россия признала недружественнымиПосмотреть
"Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату", - сказали организаторы.
В фонде отметили, что некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств.
Говоря об участниках из Южной Америки, собеседники агентства уточнили, что на конкурсе зрители услышат песни артистов из трех стран - Венесуэлы, Колумбии, Кубы.
«
"Африканский континент также представлен тремя артистами - из Египта, Мадагаскара и ЮАР. Эти шесть стран составляют больше четверти всего состава участников", - отметили организаторы.
В фонде подчеркнули, что одной из основных ценностей конкурса является демонстрация мирового разнообразия культур и музыкальных традиций.
"Для того чтобы продемонстрировать на одной сцене артистов из самых разных культур, организаторы приглашали к участию артистов со всех континентов", - заключили организаторы.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Швыдкой рассказал, как выберут страну проведения "Интервидения" в 2026 году
21 августа, 02:46
В конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​
14 августа, 06:18
 
КультураРоссияЮжная АмерикаСШАВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025АфрикаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала