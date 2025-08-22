https://ria.ru/20250822/ii-2036995699.html
В Подмосковье внедрили нейросеть в госуслугу для арбитражных управляющих
новости подмосковья
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковье интегрировало нейросеть в государственную услугу для арбитражных управляющих, предоставляя возможность оперативно получать необходимые сведения о должниках и принадлежащем им имуществе. Об этом сообщил 360.ru.По словам представителей мингосуправления Московской области, теперь специалисты смогут подать единое заявление на региональном портале и сразу же получить доступ ко всей необходимой информации от региональных ведомств и муниципальных учреждений."Комплексная услуга для арбитражных управляющих заработала на регпортале в сентябре 2023 года. За это время ею воспользовались более трех тысяч раз. Теперь услугу сделали еще удобнее: в нее добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы. Если ИИ обнаруживает ошибку, он сразу сообщает об этом пользователю", – сообщила глава ведомства Надежда Куртяник.Получить данную услугу можно в разделе "Бизнес" на региональном портале, выбрав пункт "Справочная информация". Чтобы воспользоваться услугой, потребуется пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), после чего заполнить специальную форму.
