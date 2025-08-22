https://ria.ru/20250822/ii-2036995699.html

В Подмосковье внедрили нейросеть в госуслугу для арбитражных управляющих

В Подмосковье внедрили нейросеть в госуслугу для арбитражных управляющих - РИА Новости, 22.08.2025

В Подмосковье внедрили нейросеть в госуслугу для арбитражных управляющих

Подмосковье интегрировало нейросеть в государственную услугу для арбитражных управляющих, предоставляя возможность оперативно получать необходимые сведения о... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:19:00+03:00

2025-08-22T15:19:00+03:00

2025-08-22T15:19:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884127805_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a434046cbf66a0a3a7a0b25d930c0d6b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковье интегрировало нейросеть в государственную услугу для арбитражных управляющих, предоставляя возможность оперативно получать необходимые сведения о должниках и принадлежащем им имуществе. Об этом сообщил 360.ru.По словам представителей мингосуправления Московской области, теперь специалисты смогут подать единое заявление на региональном портале и сразу же получить доступ ко всей необходимой информации от региональных ведомств и муниципальных учреждений."Комплексная услуга для арбитражных управляющих заработала на регпортале в сентябре 2023 года. За это время ею воспользовались более трех тысяч раз. Теперь услугу сделали еще удобнее: в нее добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы. Если ИИ обнаруживает ошибку, он сразу сообщает об этом пользователю", – сообщила глава ведомства Надежда Куртяник.Получить данную услугу можно в разделе "Бизнес" на региональном портале, выбрав пункт "Справочная информация". Чтобы воспользоваться услугой, потребуется пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), после чего заполнить специальную форму.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)