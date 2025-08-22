https://ria.ru/20250822/himki-2037074645.html

Новый детский сад откроют в подмосковных Химках 1 сентября

Новый детский сад откроют в подмосковных Химках 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2025

Новый детский сад откроют в подмосковных Химках 1 сентября

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В жилом комплексе "Пятницкие Луга" в подмосковных Химках завершают строительство нового детского сада на 350 мест, 1 сентября 2025 года дошкольное учреждение примет своих первых воспитанников, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Трехэтажное здание рассчитано на 14 групп. В каждой из них будут отдельные помещения для сна, игр и приема пищи. Кроме того, во всех группах уже установили новую мебель и современный инвентарь. Для праздничных мероприятий оборудован большой зал с проектором. Активные игры и занятия физкультурой будут проходить в просторном спортивном зале. "Благоустроили и прилегающую территорию: провели озеленение, проложили пешеходные дорожки и установили освещение. Для каждой группы обустроили индивидуальную игровую площадку с безопасным деревянным оборудованием и защитным теневым навесом", – говорится в сообщении. Отмечается, что данный детский сад станет первым на территории жилого комплекса. Его открытие создаст 84 новых рабочих мест.

