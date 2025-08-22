Рейтинг@Mail.ru
Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/hamas-2037008849.html
Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе
Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе - РИА Новости, 22.08.2025
Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе
Доклад ООН о голоде в секторе Газа опровергает утверждения Израиля о сфабрикованных данных, якобы публикуемых местными государственными органами о... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:03:00+03:00
2025-08-22T16:03:00+03:00
в мире
израиль
оон
хамас
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_6712a5a78e859ba9c7b62fbff684011d.jpg
КАИР, 22 авг – РИА Новости. Доклад ООН о голоде в секторе Газа опровергает утверждения Израиля о сфабрикованных данных, якобы публикуемых местными государственными органами о катастрофической гуманитарной ситуации на этих территориях на фоне действий израильской стороны, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басим Наим. Ранее в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (IPC) впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). "Доклад IPC подтверждает все данные государственных органов в секторе Газа и информации в предыдущих докладах ООН о том, что в Газе действительно наблюдается острый голод из-за решения Израиля установить полную блокаду сектора и использовать голод в качестве оружия против палестинского народа", - сказал он. Собеседник также отметил, что доклад ставит под сомнение заявления израильской стороны о якобы недостоверных сведениях о гуманитарной ситуации в Газе. "Это полностью опровергает ложь, распространяемую Израилем, о том, что фотографии голодающих в Газе и поступающие сведения об этой проблеме полностью сфабрикованы ", - добавил член политбюро ХАМАС. Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
https://ria.ru/20250822/gaza-2036952998.html
https://ria.ru/20250822/golod-2036955363.html
https://ria.ru/20250822/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e52fc536b0b3c252b5be8d54da7bda65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе

Наим: ООН опровергла утверждения Израиля о сфабрикованных данных о голоде в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 22 авг – РИА Новости. Доклад ООН о голоде в секторе Газа опровергает утверждения Израиля о сфабрикованных данных, якобы публикуемых местными государственными органами о катастрофической гуманитарной ситуации на этих территориях на фоне действий израильской стороны, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басим Наим.
Ранее в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (IPC) впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC).
Очередь за едой в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Голод в Газе можно было предотвратить, заявил заместитель генсека ООН
Вчера, 12:23
"Доклад IPC подтверждает все данные государственных органов в секторе Газа и информации в предыдущих докладах ООН о том, что в Газе действительно наблюдается острый голод из-за решения Израиля установить полную блокаду сектора и использовать голод в качестве оружия против палестинского народа", - сказал он.
Собеседник также отметил, что доклад ставит под сомнение заявления израильской стороны о якобы недостоверных сведениях о гуманитарной ситуации в Газе.
"Это полностью опровергает ложь, распространяемую Израилем, о том, что фотографии голодающих в Газе и поступающие сведения об этой проблеме полностью сфабрикованы ", - добавил член политбюро ХАМАС.
Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ООН призвали Израиль принять меры для прекращения голода в Газе
Вчера, 12:37
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильООНХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала