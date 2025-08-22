https://ria.ru/20250822/hamas-2037008849.html

Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе

Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе - РИА Новости, 22.08.2025

Член политбюро ХАМАС прокомментировал доклад ООН о голоде в Газе

Доклад ООН о голоде в секторе Газа опровергает утверждения Израиля о сфабрикованных данных, якобы публикуемых местными государственными органами о... РИА Новости, 22.08.2025

КАИР, 22 авг – РИА Новости. Доклад ООН о голоде в секторе Газа опровергает утверждения Израиля о сфабрикованных данных, якобы публикуемых местными государственными органами о катастрофической гуманитарной ситуации на этих территориях на фоне действий израильской стороны, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басим Наим. Ранее в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (IPC) впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). "Доклад IPC подтверждает все данные государственных органов в секторе Газа и информации в предыдущих докладах ООН о том, что в Газе действительно наблюдается острый голод из-за решения Израиля установить полную блокаду сектора и использовать голод в качестве оружия против палестинского народа", - сказал он. Собеседник также отметил, что доклад ставит под сомнение заявления израильской стороны о якобы недостоверных сведениях о гуманитарной ситуации в Газе. "Это полностью опровергает ложь, распространяемую Израилем, о том, что фотографии голодающих в Газе и поступающие сведения об этой проблеме полностью сфабрикованы ", - добавил член политбюро ХАМАС. Согласно опубликованному в пятницу докладу IPC, принятой в ООН классификации фаз продовольственной безопасности (ККС), в секторе Газа официально признан голод. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

