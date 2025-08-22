https://ria.ru/20250822/habarovsk-2036891132.html

Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске

Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске

2025-08-22T06:14:00+03:00

2025-08-22T11:31:00+03:00

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поставил высокую оценку учениям спасателей и пожарных России, Китая и Монголии, проведенным в Хабаровске. "Сегодня прошли первые трехсторонние учения России, Китая и Монголии. Слаженность и высокую выучку, которую вы сегодня видели, которую продемонстрировали спасатели Китая, Монголии, Российской Федерации. Они оцениваются высоко нами. Но есть к чему стремиться", - сказал он журналистам. По легенде учений, произошло землетрясение, которое разрушило здания, в том числе химический объект, под завалами оказались люди. На место прибыли спасатели трех стран, распределили участки работ. Российские спасатели извлекли пострадавших из-под завалов, со второго этажа задымленного здания. Китайские спасатели поднимались с помощью альпинистского оборудования на четвертый этаж здания и спасали пострадавшего. Монгольские коллеги вытаскивали из-под завалов крытой парковки автомобили с людьми. В это же время пожарные трех стран совместно тушили железнодорожный вагон и автоцистерну с топливом. "Эти люди очень самоотвержено выполняют свою задачу. В каждой из стран по линии чрезвычайных ведомств есть гордость за эти подразделения и эту гордость испытываем и мы. У нас лучшие спасатели в мире, мы это подтвердили многими международными операциями", - добавил Куренков. Вместе с российским министром за учениями наблюдали замминистра по чрезвычайному реагированию КНР Сюй Цзяай и руководитель Государственного агентства по ЧС Монголии Гомбожав Аринбуян. После маневров стороны осмотрели спасательную и пожарную технику трех стран. Куренкова, в частности, интересовали система строительства в Китае пожарных частей и электромотоциклы для спасателей. По окончании мероприятия глава МЧС РФ наградил отличившихся во время учений спасателей.

