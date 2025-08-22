Рейтинг@Mail.ru
Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске
06:14 22.08.2025 (обновлено: 11:31 22.08.2025)
Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске
Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске - РИА Новости, 22.08.2025
Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске
Глава МЧС РФ Александр Куренков поставил высокую оценку учениям спасателей и пожарных России, Китая и Монголии, проведенным в Хабаровске. РИА Новости, 22.08.2025
китай
россия
монголия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поставил высокую оценку учениям спасателей и пожарных России, Китая и Монголии, проведенным в Хабаровске. "Сегодня прошли первые трехсторонние учения России, Китая и Монголии. Слаженность и высокую выучку, которую вы сегодня видели, которую продемонстрировали спасатели Китая, Монголии, Российской Федерации. Они оцениваются высоко нами. Но есть к чему стремиться", - сказал он журналистам. По легенде учений, произошло землетрясение, которое разрушило здания, в том числе химический объект, под завалами оказались люди. На место прибыли спасатели трех стран, распределили участки работ. Российские спасатели извлекли пострадавших из-под завалов, со второго этажа задымленного здания. Китайские спасатели поднимались с помощью альпинистского оборудования на четвертый этаж здания и спасали пострадавшего. Монгольские коллеги вытаскивали из-под завалов крытой парковки автомобили с людьми. В это же время пожарные трех стран совместно тушили железнодорожный вагон и автоцистерну с топливом. "Эти люди очень самоотвержено выполняют свою задачу. В каждой из стран по линии чрезвычайных ведомств есть гордость за эти подразделения и эту гордость испытываем и мы. У нас лучшие спасатели в мире, мы это подтвердили многими международными операциями", - добавил Куренков. Вместе с российским министром за учениями наблюдали замминистра по чрезвычайному реагированию КНР Сюй Цзяай и руководитель Государственного агентства по ЧС Монголии Гомбожав Аринбуян. После маневров стороны осмотрели спасательную и пожарную технику трех стран. Куренкова, в частности, интересовали система строительства в Китае пожарных частей и электромотоциклы для спасателей. По окончании мероприятия глава МЧС РФ наградил отличившихся во время учений спасателей.
китай
россия
монголия
китай, россия, монголия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Китай, Россия, Монголия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске

Куренков высоко оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поставил высокую оценку учениям спасателей и пожарных России, Китая и Монголии, проведенным в Хабаровске.
"Сегодня прошли первые трехсторонние учения России, Китая и Монголии. Слаженность и высокую выучку, которую вы сегодня видели, которую продемонстрировали спасатели Китая, Монголии, Российской Федерации. Они оцениваются высоко нами. Но есть к чему стремиться", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин присвоил главе МЧС звание генерал-полковника
4 июня, 14:53
По легенде учений, произошло землетрясение, которое разрушило здания, в том числе химический объект, под завалами оказались люди. На место прибыли спасатели трех стран, распределили участки работ. Российские спасатели извлекли пострадавших из-под завалов, со второго этажа задымленного здания. Китайские спасатели поднимались с помощью альпинистского оборудования на четвертый этаж здания и спасали пострадавшего. Монгольские коллеги вытаскивали из-под завалов крытой парковки автомобили с людьми. В это же время пожарные трех стран совместно тушили железнодорожный вагон и автоцистерну с топливом.
"Эти люди очень самоотвержено выполняют свою задачу. В каждой из стран по линии чрезвычайных ведомств есть гордость за эти подразделения и эту гордость испытываем и мы. У нас лучшие спасатели в мире, мы это подтвердили многими международными операциями", - добавил Куренков.
Вместе с российским министром за учениями наблюдали замминистра по чрезвычайному реагированию КНР Сюй Цзяай и руководитель Государственного агентства по ЧС Монголии Гомбожав Аринбуян. После маневров стороны осмотрели спасательную и пожарную технику трех стран. Куренкова, в частности, интересовали система строительства в Китае пожарных частей и электромотоциклы для спасателей.
По окончании мероприятия глава МЧС РФ наградил отличившихся во время учений спасателей.
Глава Мордовии Артем Здунов и глава МЧС России Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Глава Мордовии обсудил с главой МЧС совершенствование пожарной службы
24 апреля, 12:20
 
КитайРоссияМонголияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
