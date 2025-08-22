https://ria.ru/20250822/gosduma-2036999170.html

В Госдуме назвали атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба" терактом

В Госдуме назвали атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба" терактом - РИА Новости, 22.08.2025

В Госдуме назвали атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба" терактом

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба" спланированным... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:31:00+03:00

2025-08-22T15:31:00+03:00

2025-08-22T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

венгрия

словакия

украина

евросоюз

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал атаку ВСУ на нефтепровод "Дружба" спланированным террористическим актом, преследующим цель подорвать экономику ряда европейских стран. В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Позже словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти и в Словакию. Обе страны в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ и просят гарантировать их безопасность. "Вокруг не такие дураки, как кажется киевскому режиму. Все прекрасно понимают, кто стоит за этой спланированной террористической атакой, преследующей цель подорвать экономику ряда европейских стран. Всё, чего добился Киев, атакуя нефтепровод "Дружба", - это откровенной ярости со стороны Венгрии и Словакии", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, подобным атаками киевские власти решили шантажировать Венгрию и Словакию, занявших взвешенную позицию в отношении украинского конфликта, но на практике добьются лишь усиления напряженности в отношениях между европейскими странами. "Официальный ЕС Украину поддерживает. А вот Венгрия и Словакия, оставшиеся без нефти, для экономики которых она крайне важна, не согласны с этим решением. И не удивлюсь, если в ближайшие дни мы услышим заявление о том, что терроризм и Украина идут по одной дороге, и, возможно, даже держась за руки", - сказал депутат. "Дружба" – крупнейший в мире комплекс нефтепроводов, предназначенный для транспортировки нефти из России в страны Европы.

https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html

https://ria.ru/20250822/tramp-2036977070.html

венгрия

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, словакия, украина, евросоюз, госдума рф